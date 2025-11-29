Залужный разошелся с Зеленским в вопросе о мире с РФ

Залужный допустил заморозку конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Наиболее вероятным сценарием окончания российско-украинского конфликта станет его замораживание на несколько лет. Стороны будут использовать это время для подготовки к новому раунду противостояния. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Чтобы мир стал возможным, должны сложиться в кучу определенные предпосылки на военном, экономическом и политическом фронтах», — отметил Залужный в авторской колонке информационного агентства «СТРАНА.ua». По мнению политика, «обвал» на одном из этих фронтов может привести лишь к появлению предпосылок для окончания противостояния между Москвой и Киевом.

Залужный подчеркнул, что конфликт невозможно закончить «под давлением очередных информационных поводов». На Украине не могут отвергать вариант долгосрочного прекращения противостояния, написал он. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает опасными для себя договоренности с Россией и заморозку конфликта.

Продолжение после рекламы

Ранее возможность заморозки конфликта России и Украины неоднократно обсуждалась в рамках контактов с США. Об этом говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем, в феврале 2025 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял: заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции. Он сказал, что на Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков».