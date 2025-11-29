Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Нижнем Тагиле будут развивать адаптивные виды спорта

30 ноября 2025 в 03:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Футболисты из Нижнего Тагила вошли в сборную России по пода-футболу

Футболисты из Нижнего Тагила вошли в сборную России по пода-футболу

Фото: Илья Московец © URA.RU

После победы команды из Нижнего Тагила (Свердловская область) в чемпионате России по пода-футболу, город будет активнее развивать адаптивные виды спорта. Об этом на встрече с победителями рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Команда Нижнего Тагила — чемпион России, трое наших пода‑футболистов уже в составе сборной России! Город будет и дальше создавать условия для развития адаптивных видов спорта. Приобрели специальный автомобиль, чтобы ребята могли комфортно ездить на тренировки и соревнования», — заявил глава города в своем telegram-канале.

В декабре 2025 года в Нижнем Тагиле пройдет «Кубок Огня и металла имени Демидовых» по пода-футболу. В город приедут шесть команд с самых разных регионов России..

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал