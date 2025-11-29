В Нижнем Тагиле будут развивать адаптивные виды спорта
Футболисты из Нижнего Тагила вошли в сборную России по пода-футболу
Фото: Илья Московец © URA.RU
После победы команды из Нижнего Тагила (Свердловская область) в чемпионате России по пода-футболу, город будет активнее развивать адаптивные виды спорта. Об этом на встрече с победителями рассказал глава города Владислав Пинаев.
«Команда Нижнего Тагила — чемпион России, трое наших пода‑футболистов уже в составе сборной России! Город будет и дальше создавать условия для развития адаптивных видов спорта. Приобрели специальный автомобиль, чтобы ребята могли комфортно ездить на тренировки и соревнования», — заявил глава города в своем telegram-канале.
В декабре 2025 года в Нижнем Тагиле пройдет «Кубок Огня и металла имени Демидовых» по пода-футболу. В город приедут шесть команд с самых разных регионов России..
