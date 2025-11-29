Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Аналитики назвали топ высокооплачиваемых работников ТЭК в Тюменской области

В Тюменской области специалисты ТЭК зарабатывают 90 тысяч рублей
30 ноября 2025 в 03:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За год зарплаты в сфере ТЭК в регионе выросли

За год зарплаты в сфере ТЭК в регионе выросли

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области в текущем году наибольшую зарплату в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) получают работники добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Их доход в среднем составляет 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В Тюменской области в октябре 2025 года работодатели сохраняют стабильный спрос на специалистов топливно-энергетического комплекса. В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа среднее зарплатное предложение составляет 90 000 рублей — это направление занимает первую позицию», — сообщили эксперты.

Далее идет сегмент энергетики, где среднее зарплатное предложение составляет 83 194 рублей. Замыкает тройку добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, где среднее зарплатное предложение составляет 83 078 рублей.  Эксперты также отмечают, что доходы специалистов в сфере ТЭК за год выросли и продолжают увеличиваться.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал