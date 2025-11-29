Аналитики назвали топ высокооплачиваемых работников ТЭК в Тюменской области

За год зарплаты в сфере ТЭК в регионе выросли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области в текущем году наибольшую зарплату в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) получают работники добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Их доход в среднем составляет 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В Тюменской области в октябре 2025 года работодатели сохраняют стабильный спрос на специалистов топливно-энергетического комплекса. В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа среднее зарплатное предложение составляет 90 000 рублей — это направление занимает первую позицию», — сообщили эксперты.