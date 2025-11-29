Рота ВСУ отказывается выполнять задачи у Красного Лимана
Рота ВСУ саботировала приказ командования на краснолиманском направлении
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Прикомандированная к 63-й отдельной мехбригаде рота украинских войск отказалась выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Из-за этого командование было вынуждено отправить на задание других солдат, что закончилось для одного из них трагически. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции. Один из них не мог идти, в итоге старший боевик вышел один. Спойлер: с задачи он не вернулся», — рассказал собеседник агентства ТАСС.
Представитель российских силовых структур также подчеркнул, что 25-я армия группировки войск «Запад» ВС РФ продолжает оказывать давление на противника на подступах к Красному Лиману. По его словам, те подразделения ВСУ, которые решаются на противостояние, терпят поражение.
Ранее URA.RU сообщало, что по заявлениям военкора Руслана Татаринова масштабы потерь ВСУ, судя по анализу опубликованных на украинских ресурсах некрологов, оцениваются в сотни тысяч. Он утверждает, что специальная программа зафиксировала около 699 тысяч некрологов, не считая пропавших без вести.
