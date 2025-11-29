Рота ВСУ саботировала приказ командования на краснолиманском направлении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прикомандированная к 63-й отдельной мехбригаде рота украинских войск отказалась выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Из-за этого командование было вынуждено отправить на задание других солдат, что закончилось для одного из них трагически. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции. Один из них не мог идти, в итоге старший боевик вышел один. Спойлер: с задачи он не вернулся», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Представитель российских силовых структур также подчеркнул, что 25-я армия группировки войск «Запад» ВС РФ продолжает оказывать давление на противника на подступах к Красному Лиману. По его словам, те подразделения ВСУ, которые решаются на противостояние, терпят поражение.

