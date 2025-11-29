В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату многодетным

В Госдуме намерены ввести зарплату для многодетных матерей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату для многодетных. Инициатива предполагает выплаты женщинам, воспитывающим пятерых и более детей, в размере не менее МРОТ. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс направлен на получение заключения в правительство РФ. Об этом заявил сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

«Неработающие женщины, воспитывающие пять и более детей, и не лишенные родительских прав, являющиеся гражданами РФ, имеют право на получение материнской заработной платы, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета. Размер заработной платы указанной категории граждан не может быть меньше минимального размера оплаты труда», — цитирует текст законопроекта РИА Новости.

Выплаты планируется осуществлять до тех пор, пока старшему из трех последних детей не исполнится 18 лет. Инициативу посчитали «инвестицией в демографическую безопасность и в будущее России».

