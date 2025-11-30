Логотип РИА URA.RU
Путин отреагировал на смерть артиста Шиловского

30 ноября 2025 в 13:57
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин соболезнует смерти народного артиста Всеволода Шиловского. В своем обращении российский лидер подчеркнул актерский и режиссерский талант Шиловского, а также отметил неординарность во взглядах.

«Память о талантливом артисте и режиссере Всеволоде Шиловском с нами навечно», — произнес президент. Слова  главы государства передает пресс-служба Кремля.

