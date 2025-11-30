Путин отреагировал на смерть артиста Шиловского
30 ноября 2025 в 13:57
Путин соболезнует уходу артиста Шиловского
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин соболезнует смерти народного артиста Всеволода Шиловского. В своем обращении российский лидер подчеркнул актерский и режиссерский талант Шиловского, а также отметил неординарность во взглядах.
«Память о талантливом артисте и режиссере Всеволоде Шиловском с нами навечно», — произнес президент. Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.
