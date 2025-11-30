Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Экстремал в Екатеринбурге забрался на крышу высотного ЖК. Видео

30 ноября 2025 в 17:02
Руфер проник на крышу высотки в Екатеринбурге

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге подросток-экстремал сумел пробраться на крышу высотки в жилищном комплексе «Форум». Об этом рассказал очевидец.

«Молодой руфер выбрал ЖК „Форум“ и спокойно поднялся на высоту, откуда весь центр города как на ладони», — сообщается в telegram-канале «Ural Mash». Уточняется, что ранее подросток забирался на крышу ТЦ «Пассаж».

Молодой человек отмечал, что его цель не просто попасть на крышу, но и запечатлеть открывающуюся панораму, заснять весь процесс восхождения на видео. Также руфер выкладывает ролики в интернет. 

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле?

