Экстремал в Екатеринбурге забрался на крышу высотного ЖК. Видео
Руфер проник на крышу высотки в Екатеринбурге
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге подросток-экстремал сумел пробраться на крышу высотки в жилищном комплексе «Форум». Об этом рассказал очевидец.
«Молодой руфер выбрал ЖК „Форум“ и спокойно поднялся на высоту, откуда весь центр города как на ладони», — сообщается в telegram-канале «Ural Mash». Уточняется, что ранее подросток забирался на крышу ТЦ «Пассаж».
Молодой человек отмечал, что его цель не просто попасть на крышу, но и запечатлеть открывающуюся панораму, заснять весь процесс восхождения на видео. Также руфер выкладывает ролики в интернет.
