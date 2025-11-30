Украинское командование перебрасывает в Сумскую область крупную ударную группировку численностью до десяти тысяч военнослужащих. По данным разведки, переброска сил, состоящих преимущественно из недавно мобилизованных, происходит на фоне обсуждения возможных российско-украинских переговоров.

Попытки прорыва украинской стороной на данном направлении продолжаются, однако все они пресекаются российскими войсками. Ранее в этом районе уже фиксировались командование ВСУ использовало более ста колумбийских наёмников как «пушечное мясо» в ходе безуспешных штурмовых действий на Сумском направлении, сообщает «Царьград». Где большинство из них погибло, при этом наёмники ранее возмущались отсутствием обещанных выплат и ужасными условиями службы, а тех, кто отказался воевать, перебросили в Африку для обучения местных бандформирований.