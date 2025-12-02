Самое высокое суперлуние за 17 лет: где и когда смотреть Холодную Луну

5 декабря Луна подойдет к Земле ближе обычного Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

5 декабря 2025 жители России увидят последнее суперлуние года — Холодную Луну, которая поднимется в небе особенно высоко и ярко. Событие уникально тем, что Луна подойдет к Земле ближе обычного, увеличится визуально и войдет в фазу полнолуния в период большого лунного стояния — такого подъема на небе не повторится до 2042 года. Как и где наблюдать суперлуние, почему его называют Холодным, когда лучше смотреть и какие еще небесные явления ждут нас в декабре — в материале URA.RU.

Что такое суперлуние

Суперлуние — это момент, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть точкой максимального сближения Луны с Землей. В такие ночи диск становится заметно крупнее и ярче. Разница в расстоянии сокращается примерно на десятки тысяч километров, и отраженный солнечный свет достигает нас более плотным пучком. Другими словами, суперлуние — обычное полнолуние, только «увеличенное», словно Луна подошла на шаг ближе и включила мощную подсветку. Астрономически это редкое совпадение фаз и положения на орбите, поэтому каждое такое явление рассматривают как маленькое небесное шоу, которое стоит поймать хотя бы однажды.

Когда будет полнолуние в декабре 2025

Точный момент полнолуния наступит 5 декабря в 02:14 по московскому времени. Это будет последнее суперлуние 2025 года, и оно станет особенно выразительным. Луна окажется ближе к Земле примерно на 27 тысяч километров сильнее обычного, поэтому визуально будет на 7–8% крупнее и примерно на 15% ярче, чем в стандартные полнолуния. Атмосфера сделает свет холодным, чистым и почти серебристым — зимой такие кадры получаются самыми фотогеничными.

Важно помнить, что полная Луна видна не только в момент максимума. Наблюдать ее легко с 3 по 5 декабря, и даже не вооруженным глазом отличить это зрелище от привычного ночного диска.

Особенность суперлуния 5 декабря 2025

2025 год приходится на редкий астрономический период — большой лунный стоян, когда орбита спутника поднимается выше обычного. Угол наклона будет максимальным за 18,6-летний цикл, поэтому Луна поднимется на рекордную для нашего поколения высоту — +28°15». Такое выгодное положение сделает декабрьское полнолуние рекордно высоким для Северного полушария. Следующая подобная возможность представится лишь в 2042 году, поэтому момент действительно стоит поймать.

Если коротко:

в Северном полушарии Луна будет идти почти по летнему солнечному пути,

свет продержится в небе дольше,

яркость усилится, тени станут контрастнее,

ночи — светлее обычного.

Какой будет Луна визуально

Впечатление будет таким, будто Луна повисла выше крыш домов и будто ближе, чем обычно. Свет станет плотным, холодным, но мягким, а снег — если в вашем регионе он уже ляжет — может отражать его так, что ночью будет почти светло, как в вечерние сумерки. Холодная Луна в декабре проявит себя особенно ярко там, где открытое небо и минимум городской засветки. Идеальные условия — выезд за город, берег водоема, высокие смотровые площадки. Но даже из окна многоэтажки суперлуние заметят все.

Почему полнолуние 5 декабря называют Холодной Луной

Название родилось у племен мохоков — для них декабрь был временем резких холодов и длинных темных суток. Но у полной Луны конца года есть десятки имен, и каждое отражает настроение сезона:

Луна Длинной Ночи — потому что ночи самые продолжительные в году

— потому что ночи самые продолжительные в году Луна Дуба — английская традиция

— английская традиция Снежная — у чероки

— у чероки Рождественская — в колониальной Америке

— в колониальной Америке Траурная Луна — символ прощания и обновления

— символ прощания и обновления Луна Маленького Духа / Луна Трескающихся деревьев / Луна Зимнего Творца — редкие старинные названия

Где и как лучше наблюдать суперлуние 5 декабря: короткий чек-лист

Чтобы в полной мере насладиться уникальным астрономическим шоу, важно выбрать правильное место и время для наблюдений. Вот несколько практических советов, которые помогут вам получить максимум впечатлений от самого высокого полнолуния за 17 лет.

Балкон — хороший вариант для города. Если у вас нет возможности выехать за город, подойдет и обычный балкон. Главное условие — чистое небо без облаков. Постарайтесь встать так, чтобы яркие фонари и окна соседних домов не мешали обзору. Во многих городах в эту ночь даже могут приглушить уличное освещение для лучшей видимости.

Лучшие места для наблюдения. Идеальными точками для наблюдения станут:

Поля и открытые пространства за городом

Лесопарки и природные зоны

Набережные рек и озер

Чем дальше от городской засветки вы будете находиться, тем ярче и крупнее покажется Луна. В полной темноте наш глаз различает гораздо больше деталей на лунной поверхности.

Что взять с собой. Не забудьте захватить:

Теплую одежду — ночи в начале декабря бывают морозными

Термос с чаем или кофе

Бинокль или подзорную трубу

Фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой

Советы по фотосъемке. Даже без профессиональной техники можно сделать красивые кадры:

Используйте штатив или поставьте телефон на устойчивую поверхность

Включите ночной режим съемки

Не используйте цифровое увеличение — оно ухудшает качество

Снимайте в формате RAW, если это возможно

Лучшие даты для наблюдений. Пик явления придется на ночь с 4 на 5 декабря, но наблюдать впечатляющее зрелище можно в течение трех дней — с 3 по 5 декабря. Луна будет выглядеть практически полной и необычно яркой.

В Европе, Северной Америке и части Африки будет видно особенно редкое явление — Луна пройдет по звездному скоплению Плеяды, закрывая отдельные звезды одну за другой. Это небесная мини-драма, которую удается поймать не каждый год.

Другие астрономические события декабря

Главное декабрьское зрелище — метеорный поток Геминиды. Он активен с 4 по 17 декабря и в ночь с 13 на 14 числа выдаст максимум: до 120 белых ярких «падающих звезд» в час. Радиант расположен рядом с Кастором в созвездии Близнецы, а значит наблюдать лучше после полуночи, когда точка поднимается достаточно высоко над горизонтом. В 2025 Луна не помешает наблюдению — будет почти темное небо.

Вторая метеорная история — тихие Урсиды. Они заметны с 17 по 26 декабря, пик придется на 22 число — как раз в период зимнего солнцестояния. Поток слабее Геминид — около 10 метеоров в час, но иногда выстреливает до 100–120. Радиант расположен в Малой Медведице, поэтому наблюдать нужно по северному горизонту. Поток виден только в Северном полушарии, и в 2025 его условия также удачные: почти темное небо, Луна на минимуме.