Жителям Курганской области нужно копить на ипотечный взнос почти четыре года

Курганцы копят на ипотечный взнос дольше, чем в среднем по России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в среднем копят на первоначальный взнос по ипотечному кредиту 3,59 года. По этому показателю в общероссийском рейтинге регион занял 44-е место, показав результат немного хуже среднероссийского уровня. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного РИА Новости.

«Курганская область — 44 место. Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке — 3,59 лет. Сумма первоначального взноса — 1,39 млн рублей», — говорится на сайте агентства РИА Новости.