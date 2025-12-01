На СВО погиб командир взвода из Тюменской области

Прощание с военным пройдет 1 декабря, с 12:00 до 13:00 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Алексей Ульянов из Ялуторовска (Тюменская область) погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО. Прощание с мужчиной состоится 1 декабря. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Алексей Александрович родился 9 июля 1994 года. В апреле 2025 года Алексей подписал контракт с Минобороны. Погиб 10 ноября, во время выполнения боевого задания. У него осталась жена и маленький сын.», — рассказали в мэрии.

С шести лет мужчина занимался футболом. После школы поступил в филиал нефтегазового университета, далее работал в РЖД.

Спустя полгода службы на СВО Алексей Ульянов стал младшим сержантом. Также его назначили заместителем командира взвода.