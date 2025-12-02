Мечтал быть летчиком, а стал звездой ТВ: Вячеславу Мясникову — 46 лет

Вячеслав Мясников прославился благодаря шоу «Уральские пельмени» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников покорил Россию не только юмором, но и своими шуточными и лиричными песнями. 2 декабря шоумену исполняется 46 лет. Как парень из северного поселка покорил телевидение и в каком громком конфликте был замешан — в материале URA.RU.

Ранние годы и образование

Вячеслав Мясников родился 2 декабря 1979 года в поселке Луговой Ханты-Мансийского автономного округа. На своей странице он рассказывал, что летом добраться до Лугового можно было только по реке — на катере или лодке, а зимой — по зимнику. В детстве у него была мечта стать летчиком, потому что в поселке был аэропорт и ему довелось полетать на самолетах АН-2 и вертолетах Ми-8 и Ми-2.

Вячеслав с детства любил шутить, позже это умение принесло ему успех Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Родители Вячеслава занимались разными профессиями: отец работал сторожем, а мать — акушеркой. У него также есть старшая сестра Лариса, которая стала офицером внутренней службы исполнения наказаний.

Продолжение после рекламы

С детства мальчик любил охоту и мотоциклы. Вячеслав вспоминал, что охотиться на дичь он отправлялся на старом мопеде «Верховина», а через несколько лет родители купили ему мотоцикл «Минск». «В отличие от модных сейчас байкеров, я катался на нем круглый год и в любую погоду. Зимой, в морозы, я разогревал его паяльной лампой или кастрюлей кипятка. Так что сейчас я вожу мотоциклы в совершенстве, даже лучше, чем хожу пешком», — говорит шоумен.

Также в детстве Вячеслав любил шутить и заучивал номера Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Благодаря преподавателю химии Сергею Пономареву он научился играть на гитаре. После школы Мясников поступил в Уральский государственный лесотехнический университет в Екатеринбурге, где учился на инженера-механика.

Карьера в КВН

Во время учебы в вузе его главной страстью стал КВН. В 1996 году Мясников был капитаном студенческой команды «Парни с лесоповала», однако судьба позже свела его с «Уральскими пельменями».

Мясников стал частью «Уральских пельменей» благодаря Андрею Рожкову (в центре) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Однажды на межвузовской игре наша команда пересеклась с командой „Уральские пельмени“. А третьей в тот день играла команда „Железнодорожной академии“ — ее капитаном был Сергей Светлаков. Так мы встретились первый раз», — делился Мясников.

В 1999 году по приглашению Андрея Рожкова Вячеслав присоединился к «пельменям» вместе со Светлаковым. В составе этой команды в 2000 году он стал чемпионом Высшей лиги КВН.

Шоу «Уральские пельмени» и сольная карьера

С 2009 года Вячеслав Мясников стал постоянным участником одноименного юмористического шоу на телеканале СТС. Он запомнился зрителям своими номерами про «Нубук и фрешка», а также музыкальными номерами — «Мандарин мне в рот» и «Это самый плохой рингтон».

Параллельно с участием в основном шоу, Мясников и Андрей Рожков запустили собственные проекты, такие как «Валера-TV» и гастрольный проект «„Уральские пельмени“ представляют». В 2011-2013 годах был участником скетч-шоу «Нереальная история» на СТС, а в 2017 году на канале «Россия 1» состоялась премьера шоу «Веселый вечер», в котором Вячеслав выступил креативным продюсером, актером, автором и ведущим.

Также Мясников является автором множества песен (более 500) и миниатюр. «Писать песни я начал в академии, когда работал вожатым в детских лагерях. Первые песни были детскими. Потом я стал придумывать „более взрослые“ композиции. Одна из них, вальс Лесотехнической академии, исполняется на праздниках и юбилеях ВУЗа», — рассказывал он.

Продолжение после рекламы

Юморист упоминал, что некоторые песни не подходили под формат шоу «Уральские пельмени», поэтому появилась идея начать сольную карьеру. Так, в марте 2016 года Мясников выпустил первый альбом песен «Еду к деду».

Помимо прочего, Мясников реализовал себя и как актер. Его можно увидеть в сериале «Мама будет против» и комедии «Везучий случай», где он также выступил креативным продюсером.

Скандалы и конфликты

Жизнь Вячеслава Мясникова относительно спокойна, серьезных скандалов за ним не числится. Однако был один конфликт в конце 2019 года, тогда появилась информация о споре между Мясниковым (вместе с Рожковым) и руководством телеканала СТС.

Продюсеры требовали от «пельменей» отказаться от гастролей с собственными проектами, на что они не соглашались. Это привело к тому, что на некоторое время артисты исчезли из эфира шоу, а их проекты на СТС были приостановлены. Однако позже конфликт был улажен.

Также Мясников вместе с коллективом «Уральских пельменей» участвовал в длительных судебных разбирательствах с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Они спорили по поводу прав на контент и распределения доходов.

Надежда и Вячеслав вместе уже более 20 лет Фото: miasnikovi79 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Личная жизнь

Вячеслав Мясников женат на Надежде, с которой познакомился еще в университете. Тогда молодой человек был небогат, поэтому с целью экономии с будущей женой он ходил на утренние сеансы, а также приходил на свидания с одним цветком вместо букета.