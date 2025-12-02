Челябинцы продолжают отдавать деньги мошенникам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лариса Долина была вынуждена через суд возвращать проданную квартиру: ситуация возникла из-за мошенников, под влиянием которых артистка, по ее словам, вышла на сделку. «Эффект Долиной» заставил вновь обратить внимание к проблеме кибермошенничества в России.

В Челябинской области за 10 месяцев 2025 года жители передали мошенникам свыше 2,6 млрд рублей. В процентном соотношении по сравнению с прошлыми годами сумма снизилась, но все равно выглядит внушительно.

В день компьютерной грамотности URA.RU встретилось с начальником управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области Муратом Куштаевым. О противодействии кибермошенничеству, новых наказаниях для дропперов и кейсе Долиной — в интервью URA.RU.

Продолжение после рекламы

— Мурат Исламович, сегодня в России бурно обсуждается так называемый «Эффект Долиной». Как участникам рынка сегодня не попасть под данный тренд?

— Что касается дела Долиной — это сугубо гражданско-правовые отношения. Решения по нему принимал суд. Задача же полиции — раскрывать преступления. Но, если смотреть предысторию — артистка попала под действие мошенников. Сегодня злоумышленники уже задержаны. Надеюсь, что стороны разрешат судебный конфликт.

— Смотря на ситуацию, понимаешь, что никто не застрахован от попадания в мошеннические сети. А много ли способов есть у злоумышленников, чтобы обмануть человека?

Мурат Куштаев возглавляет УБК ГУ МВД по Челябинской области Фото: Павел Сидоров © URA.RU

— Сегодня основным инструментом кибермошенничества являются, в первую очередь, телефонные звонки. Мошенники представляются сотрудниками различных организаций: поликлиниками, МФЦ, операторами сотовой связи, курьерами службы доставки, выпрашивая тот или иной код из СМС. Далее происходит второй этап: уже звонят якобы из правоохранительных органов. И уже говорят о том, что первый звонок был мошенническим, и мы готовы помочь вам спасти деньги.

Второй способ мошенничества, на котором люди также теряют очень большие суммы, это псевдо-инвестиции. У нас все жители хотят и любят зарабатывать, любят пассивный доход. Ну и третий способ — «ваш родственник попал в ДТП». Он существует давно. Но люди продолжают верить.

— В случае с третьим способом можно же позвонить родственнику и уточнить, все ли с ним в порядке…

— Конечно можно. Но тут нужно понимать, что во всех трех способах злоумышленники торопят жертву, вводят в панику, не дают ей времени усомниться в информации. Потерпевший бежит и снимает деньги в банке, либо переводит наличные средства на так называемый «безопасный счет».

— А кто чаще попадается на подобные уловки мошенников?

— Если лет пять-шесть назад в большинстве случаев жертвами мошенников становились люди преклонного возраста, то сейчас потерпевшим может стать любой человек. Причем различного статуса, возраста, социального положения.

На уловки мошенников попадаются и несовершеннолетние. Сегодня участились случаи, когда детям звонят и говорят, что родительские накопления в опасности. Якобы для спасения нажитого имущества его нужно передать курьеру, либо перевести на безопасный счет. Кроме денежных средств еще «помогают» сохранить золотые украшения, которые потом сдаются в ломбард, а вырученные деньги отправляются злоумышленникам.

Но есть и обратная сторона, когда несовершеннолетних используют в качестве тех же самых курьеров. К сожалению, очень часто у нас происходят такие случаи. Потому что это легкие деньги. Несовершеннолетних заманивают в схему, объясняя, что им ничего за это не будет.

Продолжение после рекламы

— Иногда курьерами мошенников, сами того не осознавая, выступают и обычные таксисты…

— Да. Если мошенники не могут найти курьера, то они оформляют обычную доставку через любой агрегатор такси. Водителю говорят, условно, что посылку должна вынести мама или бабушка. Ну или просят самого подняться и забрать груз. При этом потерпевших злоумышленники просят тщательно скрыть содержимое.

— Каким образом?

— Самый яркий пример на моей памяти: злоумышленники убедили потерпевшего спрятать деньги в горшок с цветком. С виду — обычная посылка. Таксист и не думал, что внутри закопаны деньги.

— …и, наверное, стал фигурантом уголовного дела. Как в таком случае таксистам обезопасить себя от причастности к мошенничеству? Проверять каждую посылку?

— Копаться в чужих вещах таксистам нельзя. Но можно обращать внимания на тех, кто передает посылки и тех, кто их получает. Нужно общаться с людьми. Если есть хоть какой-то намек на мошенническую схему — вызывать полицию.

— Сегодня помимо курьеров мошенникам помогают еще и дропперы. Работа с ними ведется?

— Да, у нас с 5 июля 2025 года вступил в силу Федеральный закон об изменении статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В новой редакции вводится ответственность за продажу и оформление банковских карт. Ответственность за такие действия была и раньше, но нужен был умысел, и чтобы были доказательства, что дроппер осознавал причину продажи карты. Сейчас для привлечения к ответственности этого умысла не надо. Статья начала работать активно. Чуть позже вы узнаете о промежуточных результатах работы.

— В свою очередь, в помощь полиции пришли сотрудники банков. Они вызывают наряд, если замечают признаки мошеннического воздействия на посетителя. Как граждане относятся, когда сотрудники пытаются спасти их от необдуманного поступка?

— МВД и Центробанк РФ составили, так скажем, алгоритм для банковских работников, как вычислить попавших под влияние мошенников жителей. В основном, конечно, находясь под воздействием мошенников, жители видит в нас и банковских работниках врагов? Даже убегают от нас. Очень долго приходится их выводить из этого состояния. Приходится иногда даже звонить родным и близким, чтобы они приехали, привели в чувство.

Я не перестану рассказывать один случай, произошедший с жительницей Снежинска. Под воздействием мошенников она пробежалась по всем банкам города. Там ее пытались отговорить от перевода средств. Тогда она приехала в Челябинск и повторила вояж. Сотрудники полиции и банков снова провели с ней профилактику, звонили ее родственникам. Но ничего не помогло — она вернулась в Снежинск, а спустя время в Златоусте или Чебаркуле оформила кредит на 2,5 млн рублей и перевела его мошенникам. Только тогда до нее дошло…

Продолжение после рекламы

Мошенники любыми способами хотят вытянуть из людей деньги Фото: официальный телеграм-канал УБК МВД России.

— Столько времени держать человека «на крючке» надо уметь! Говорят, что мошенники в большинстве своем очень хорошие психологи. Это действительно так? Как они могут посредством телефонного разговора «подцепить» человека?

— Как правило, при разговоре с мошенником дело всегда касается денег. Мошенники, как я говорил ранее, всегда торопят своих жертв. «Если не сбросите код сейчас, то деньги уйдут», — зачастую слышат потерпевшие. Естественно, у человека начинается паника, он начинает переживать и, соответственно, быстро все делает. Я бы не сказал, что это глубокая психология. Мне кажется, если позвонить любому человеку и сообщить, что его средства под угрозой, он потеряет самообладание.

— Бытует мнение, что мошенникам помогают сотрудники учреждений, которые «сливают» им базы данных. Действительно ли это так? Откуда берутся эти базы?

— В стране были зафиксированы единичные случаи, когда мошенникам продавались какие-то базы данных. Но зачастую мы сами предоставляем им сведения о себе: выкладываем в мессенджерах и соцсетях дату рождения, указываем братьев, сестер, родителей. Публикуем сторис, фотки, видео. Все это утекает в глобальную сеть.

Мошенники могут представляться кем угодно Фото: официальный телеграм-канал УБК МВД России.

— То есть, если человек за всю жизнь не оставил никакого цифрового следа, то ему не позвонят мошенники?

— По идее, не должны. По крайней мере, процент того, что вам позвонят, будет близок к нулю.

— И как тогда действовать?

— Как я уже говорил, не надо выкладывать информацию о себе в соцсетях. Также необходимо установить двухфакторную аутентификацию. Правительство нацелено на защиту граждан от мошенников. Это и самозапрет на выдачу кредитов и введение доверенного лица. Второй вариант, как правило, оформляют родители детям, либо наоборот — дети пожилым родителям. Это подразумевает, что условные дедушка или бабушка пришли в банк и без согласия доверенного лица не смогут оформить кредит.

— А что, если человек, как было в случае с жительницей Снежинска, все же попался на уловку мошенников и потерял денежные средства?

— В таком случае надо идти в полицию и писать заявление. Но если человек тут же осознал, что стал жертвой мошенников, то деньги еще можно спасти. В первую очередь, надо сменить пароль от Госуслуг и кодовое слово. Также необходимо заблокировать банковскую карту. После сообщить об инциденте на горячую линию кредитной организации. После этого лучше самостоятельно посетить МФЦ.

— Почему при таком количестве профилактических мероприятий люди продолжают попадаться на уловки мошенников?

Продолжение после рекламы

— Действительно, работа проводится очень большая у нас. Мы одни из первых, наверное, по России, кто запустил региональную программу профилактики мошенничества. Она у нас создана еще в 2023 году и действовала до 2025 года. Недавно было принято решение о продлении этой программы до 2028 года, потому что результат виден, он есть. Да, пока он не такой, каким мы ожидали, но он дает свои плоды: за 10 месяцев 2025 года на территории Челябинской области зарегистрировано 9 494 (–10,46 % по сравнению с 2024 годом) краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

— Какие самые главные рекомендации вы могли бы дать жителям?

Не продолжай сомнительные звонки Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

— Самое главное помнить, если в разговоре с незнакомым абонентом речь зашла про деньги — это мошенники. Необходимо сразу прекратить разговор. Никто и никогда не будет вам помогать спасать ваши деньги.

























1/7 Главное правило разговора с мошенниками — не разговаривай с мошенниками! Фото: Официальный телеграм-канал УБК МВД России.