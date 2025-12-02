Сотрудники завода «Магнезит«в Сатке пожаловались на задержку зарплаты

Рабочие сообщают, что зарплату задерживают уже полгода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники градообразующего предприятия «Магнезит» в Сатке Челябинской области пожаловались на задержку зарплаты. По их словам, перебои с выплатами происходят уже полгода.

«На градообразующем предприятии „Магнезит “ последнее полгода происходит непонятная ситуация, а именно задержка заработной платы, отсутствие индексации. Со стороны руководства тишина», — сообщают рабочие завода в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Заводчане просят разобраться в сложившейся ситуации.