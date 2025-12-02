Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Сотрудники завода «Магнезит«в Сатке пожаловались на задержку зарплаты

02 декабря 2025 в 11:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рабочие сообщают, что зарплату задерживают уже полгода (архивное фото)

Рабочие сообщают, что зарплату задерживают уже полгода (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники градообразующего предприятия «Магнезит» в Сатке Челябинской области пожаловались на задержку зарплаты. По их словам, перебои с выплатами происходят уже полгода.

«На градообразующем предприятии „Магнезит “ последнее полгода происходит непонятная ситуация, а именно задержка заработной платы, отсутствие индексации. Со стороны руководства тишина», — сообщают рабочие завода в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Заводчане просят разобраться в сложившейся ситуации.

Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службу регионального минтруда и на официальную электронную почту предприятия. Ответы будут опубликованы после получения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал