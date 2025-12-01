Директор строительной компании из Сургута попал под суд за уклонение от налогов

Директору фирмы из ХМАО грозит суд и-за долгов в 50 миллионов рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя строительной фирмы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре и следственном комитете Югры.

«По версии следствия, с января 2018 года по июль 2021 года обвиняемый, возглавляя строительную компанию, вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные о вычетах и расходах по фиктивным операциям с рядом организаций. В результате бюджет недополучил более 55 миллионов рублей налога на добавленную стоимость», — отметили в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что ущерб подтвердился после проверки финансовых документов предприятия.

Следствие установило, что бенефициар компании, скрытно контролировавший ее через номинальных учредителей и руководителей, был фактическим руководителем и выгодоприобретателем схемы уклонения от налогов. Следственный комитет наложил арест на имущество директора фирмы на сумму свыше 120 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Источник URA.RU сообщил, что речь идет об ООО «Сибгазсервис». Скрытым бенефициарным владельцем компании является сургутский миллионер Николай Арнаут. Сейчас фирма проходит процедуру ликвидации.