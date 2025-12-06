У туристов из ХМАО стали популярны на Новый год туры в запретный город Китая

Югорчане стали чаще путешествовать в Китай Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Югры стали активнее бронировать путевки на Новый год в Китай из-за отмены виз. Среди самых популярных туристических локаций у югорчан оказался Запретный город в Пекине, Великая Китайская стена и парк Чжанцзяцзе. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом компании «Семь Чудес» Марианной Кульченко.

«Конечно, среди популярных достопримечательностей Китайская стена и различные храмы. Едут смотреть Запретный город (дворцовый комплекс в центре Пекина — прим. URA.RU) и еще парк [Чжанцзяцзе], где снимали „Аватар“. Там также много хороших заповедников», — поясняет турагент.

Повышение интереса к путешествиям в Китай зимой связывают с отменой виз на материковую часть страны. Но как и раньше югорчанам приходится добираться туда с пересадками. Чаще летают через Екатеринбург или Москву. На Новый год недельная поездка в страну может стоить около 170-190 тысяч рублей на двоих.

Продолжение после рекламы

«В Китай едут в основном парами. Ну, и семьями, где дети уже не малыши», — уточняет Кульченко.