У туристов из ХМАО стали популярны на Новый год туры в запретный город Китая

06 декабря 2025 в 10:15
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Югры стали активнее бронировать путевки на Новый год в Китай из-за отмены виз. Среди самых популярных туристических локаций у югорчан оказался Запретный город в Пекине, Великая Китайская стена и парк Чжанцзяцзе. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом компании «Семь Чудес» Марианной Кульченко.

«Конечно, среди популярных достопримечательностей Китайская стена и различные храмы. Едут смотреть Запретный город (дворцовый комплекс в центре Пекина — прим. URA.RU) и еще парк [Чжанцзяцзе], где снимали „Аватар“. Там также много хороших заповедников», — поясняет турагент.

Повышение интереса к путешествиям в Китай зимой связывают с отменой виз на материковую часть страны. Но как и раньше югорчанам приходится добираться туда с пересадками. Чаще летают через Екатеринбург или Москву. На Новый год недельная поездка в страну может стоить около 170-190 тысяч рублей на двоих.

«В Китай едут в основном парами. Ну, и семьями, где дети уже не малыши», — уточняет Кульченко.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом у югорчан остается популярным пляжный отдых в Китае. По данным турагентов SoloWay, на этот сегмент приходится много туристов, поскольку северяне любят отдыхать у моря.

