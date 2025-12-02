Курганские силовики определились с группой обвиняемых по делу сестер Камшиловых

Группа обвиняемых по делу курганских сестер Камшиловых состоит из шести человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи курганского МВД сформировали группу лиц, которые попадут вместе с сестрами Мариной и Еленой Камшиловой под основное обвинение в автоподставах и мошенничестве. В деле будет шесть человек. Об этом URA.RU узнало во время заседания о продлении меры пресечения сестрам.

«Круг обвиняемых сформирован. В нем будет шесть человек», — сообщила представитель следственного управления МВД региона, отвечая на вопросы суда. Дела еще трех человек выделены в отдельное производство.

По каким статьям участникам группы будут предъявлены обвинения, и кто войдет в итоговый список — не оглашалось. Несколько месяцев назад во время похожего заседания по делу Камшиловых, следователи заявили, что в деле имеется 11 фигурантов.

Редакция обратилась за разъяснениями к представителям УМВД региона. В ведомстве не стали комментировать ситуацию.

Сестры были задержаны в ноябре 2024 года вместе с группой человек. Следствие обвинило задержанных в групповых мошенничествах и махинациях в сфере автострахования. По версии силовиков, сестры и их единомышленники создавали на дорогах города и области аварийные ситуации, вынуждая нарушать ПДД других участников движения. После этого со страховых компаний и виновников аварий взыскивались денежные компенсации. Сестры свою вину не признавали и угодили в СИЗО. В ходе следствия были возбуждены более 30 уголовных дел. В деле появилось около 32 томов и 11 подозреваемых. Несколько человек находились под арестом.