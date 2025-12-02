В Перми Drummatix презентовала новый альбом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми состоялось выступление российской исполнительницы Drummatiх, творчество которой можно считать одним из самых необычных на современной музыкальной сцене. В этом убедился журналист URA.RU, который побывал на концерте и на себе прочувствовал магию шаманского хип-хопа, тяжелого рока и лирических напевов.

Кто такая Drummatix

Екатерина и ее группа часто выступают на различных крупных фестивалях Фото: Илья Московец © URA.RU





Drummatix — это сценический псевдоним 32-летней омской исполнительницы Екатерины Бардыш. Она также известна как актриса, битмейкер и участница проекта «Песни на ТНТ». До 2018 года выступала в составе другой группы, из которой в итоге ушла и начала сольную карьеру. Девушка быстро смогла завоевать популярность сразу на трех разножанровых сценах — альтернативной, этно и в хип-хопе. В песнях исполнительницы гармонично смешиваются эти стили, что привлекает слушателей самого разного возраста и различных музыкальных вкусов. Разные смыслы содержит и псевдоним Екатерины. Drummatix происходит от английского слова drum («барабан») и словосочетания dramatic actress («актриса драмы») как отсылка к театральному прошлому девушки. Хоть проект и считается сольным, в целом это результат работы целого коллектива, создающего музыку вместе с Екатериной.

Как прошел концерт в Перми

В Перми Drummatix выступал не первый раз, но в этом году проект презентовал на пермской сцене свой новый альбом «Лабиринт», который уже высоко оценили многие музыкальные критики. Концерт музыканты начали с песни «Миражи», ставшей саундтреком к российскому фильму «Мажор в Дубае». Трек, сочетающий альтернативный хип-хоп с фольклорными мотивами хорошо задал настроение. Дальше пошла лирика. Перед балладой «Дорога домой» Екатерина предупредила зал — нужно будет ей помочь с припевом. И зал откликнулся — зрители подпевали хором. Постепенно градус напряжения повышался, друг за другом следовали треки-«боевики», а кульминацией стала песня, под которую зал устроил мошпит. Это физический танец, где участники толкаются, прыгают, кружатся и сталкиваются, следуя импульсу музыки. Завершилось выступление Drummatix традиционным выходом «на бис».

Звезда сцены

Но основным украшением концерта, стала, конечно же, главная звезда сцены. Катя не только пела, но и активно говорила со зрителями. Похвалила зал за то, что он отложил в сторону смартфоны и просто наслаждался выступлением. «Я хочу, чтобы вы отдыхали. А я чувствовала ваши эмоции», — сказала Drummatix. И лишь единожды попросила включить фонарики — подсветить одну из своих баллад. А еще — провела физкультминутку, окатила разгоряченных фанатов водой и похвалила пермяков за энтузиазм и энергию. Атмосферу на танцполе помогали создавать и перфомансы группы TotemCrew — это официальный клуб любителей творчества Drammatix. Парни и девушки устроили шоу с воздушными шарами, а под занавес запустили в воздух облако мыльных пузырей. Продолжался концерт два часа. «Пермь, я сегодня была такой уставшей. Но вы все меня вылечили, большое вам всем спасибо», — сказала на прощание певица.