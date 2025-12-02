Журналист URA.RU рассказал о своем опыте покупки новой квартиры в столице Урала Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Цены на недвижимость в Екатеринбурге, который вошел в тройку лидеров по темпам строительства жилья в РФ, растут с каждым месяцем. При этом горожане не отказываются от покупки квартир и интересуются не только вторичным рынком, но и покупают новостройки. При последнем варианте чаще всего пользуются программой «Семейная ипотека» — что сделал и корреспондент URA.RU. Путь его семьи к заветной мечте — в этом материале, в рамках рубрики «Проверено на себе».

Что такое «Семейная ипотека»

Это льготная ипотечная программа, поддерживаемая государством. Она предназначена для семей с детьми. Благодаря ней можно оформить жилищный кредит по сниженной процентной ставке — 6% годовых (на Дальнем Востоке — 5%).

В Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Для остальных российских регионов — шесть. Но если жилье стоит дороже, заемщик может взять кредит свыше лимитов, но тогда банк выдаст его уже по своей рыночной ставке.

Первоначальный взнос при «Семейной ипотеке» составляет не менее 20% от стоимости жилья. Сумму можно внести с учетом материнского капитала, региональных субсидий и других видов господдержки. Срок кредита — до 30 лет. Допускается досрочное погашение.

С какими трудностями можно столкнуться

При покупке квартиры, тем более новостройки, можно наткнуться на недобросовестного застройщика. Новости о том, как тысячи дольщиков остаются без денег и квартир, часто мелькают на новостных ресурсах. Нужно тщательно проверять компании, изучать отзывы.

Если у вас не хватает компетенций, чтобы разбираться в документации, лучше прибегните к помощи специалистов — риелторов или агентов по недвижимости. Лучше заплатить им, но быть уверенным, что вы не потеряете свои средства, нервы и время. Но и к выбору агента стоит тоже подойти тщательно.

Подготовка к сделке и покупка квартиры

Когда определились с жильем, начинается процесс оформления сделки. Вы собираете необходимый пакет документов. Нужно получить одобрение от банка на ипотеку. Застройщик также предоставляет в банк все документы. Когда там все подтвердят, с вами свяжется специалист банка, который расскажет о дальнейших действиях.

До выхода на сделку необходимо открыть эскроу-счет. Это специальный счет, на котором временно хранятся деньги, пока не будут выполнены условия сделки. Именно на него переводится сумма заема и первый взнос. Застройщик получит деньги, когда сделка фактически состоится. До этого момента никто из сторон не может вывести средства со счета.

Далее нужно оплатить полис страхования (но это можно сделать и во время сделки). Он необходим на случай, если с заемщиком что-то произойдет, то долг по кредиту погасит страховая компания. Сейчас чаще всего сделки проходят в режиме онлайн. Для этого необходимо выпустить электронную подпись. Это можно сделать через приложение «Госключ».

Во время сделки вы проверяете документы и подписываете их. После этого проходит регистрация в Росреестре. Помните, что все документы нужно сохранить, вдруг возникнут спорные моменты.

Личная история корреспондента

В 2024-м мы с супругой поставили себе задачу приобрести свое жилье в столице Урала до конца 2025 года. Стали откладывать деньги на первый взнос. В него же вошел материнский капитал, который нам достался за рождение дочери. Год выдался скомканным. Летом показалось, что осуществить свою мечту не получится.

Знакомые предложили нам воспользоваться услугами агента, которая помогла им с покупкой квартиры по «Семейной ипотеке». Связавшись с ней, мы договорились, что составим ТЗ — подробно опишем, какие районы мы рассматриваем, сколько максимально можем вложить в покупку и обозначим остальные нюансы. Получив его, агент пошла мониторить рынок. Параллельно я создал аккаунт на «Домклике» (онлайн-сервис от Сбербанка, созданный для упрощения операций, связанных с ипотекой, и других манипуляций с недвижимостью — прим. ред.).

Две недели агент скидывала разные варианты. Сначала они были адекватными и подходили под наши требования. Но где-то квартиру перехватывали другие покупатели, от каких-то вариантов (в основном, в Академическом районе) мы отказывались сами. Позже мы пришли к выводу, что нам стоит сменить агента, когда она стала скидывать совсем не то, что мы запрашивали.

Стали работать с другим специалистом. И это было точное попадание. Могу сказать, что с ним квартиру мы купили буквально за 1,5 недели. К слову, за его работу мы нисколько не заплатили. В нашем случае с агентством рассчитывается сам застройщик.

Мы остановились на трех квартирах в разных районах. Выбрали день, в который съездили и посмотрели жилье. Решили остановиться на Пионерском районе: устроила квартира, расположение и близлежащая инфраструктура. Порадовало, что застройщик разрешил посетить еще строящийся дом, чтобы посмотреть квартиру. Была персональная экскурсия. Думаю, без этого мы бы выбрали другой вариант.

Затем стали собирать необходимые документы. Выпустили электронную подпись. К сожалению, из-за этого нет того яркого ощущения, что ты сделал столь важную покупку в своей жизни. Весь процесс происходил в офисе агентства по недвижимости, где мы около 1,5 часа подписывали ипотечные документы и все сверяли. Первоначальный взнос у нас составил 1,7 млн рублей.