В Свердловской области построят завод, семь молочных ферм и сухопутный причал

Общая вместимость семи ферм будет на 13 тысяч коров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь молочных ферм, завод и сухопутный «причал» — пять масштабных проектов, строительство которых анонсировали в ноябре свердловские власти. Что будет представлять каждый из них и когда планируется запуск проектов, — в заметке URA.RU.

Молочно-товарная ферма в Ирбите

К 2030 году в Ирбите планируют поcтроить новую молочно-товарную ферму. Комплекc будет реализован в три этапа cтроительства. По мере возведения в него будут заcелять главных «жильцов» — коров. Вcего на ферме cмогут размеcтиться около 3600 голов.

Новые комплексы дадут людям рабочие места Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ферма будет оcнащена самым современным оборудованием, которое будет cоответcтвовать выcоким cтандартам cодержания животных и производcтва качеcтвенной продукции. Фермерское молоко станет главным сырьем для Ирбитского молочного завода.

«Новый комплекс повысит эффективность производства молочного сырья и обеспечит дополнительные рабочие места в Ирбитском районе», — отмечал губернатор Денис Паслер, рассказывая о проекте.

Молочная ферма в Горноуральском округе

Новые фермы позволят увеличить общий надой молока Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Другая ферма должна появиться в Горноуральском городском округе — в селе Башкарка. Там должен быть возведен агропромышленный комплекс, где смогут разместиться 1200 голов. На ферме будет создано 60 рабочих мест, что имеет большое значение для небольшого населенного пункта с населением в несколько сотен человек.

«Мы подписали соглашение между правительством и совхозом „Шумихинский“ о реализации инвестиционного проекта. Объем инвестиций составляет два млрд рублей», — анонсировал Паслер. Стройку планируют закончить в 2028 году.

Ферма в Белоярском районе

Еще одна молочная ферма должна появиться в Белоярском районе — тоже на 1200 голов. Ее строительство начнется в следующем году. «Уже заключено одно соглашение с крупным производителем. Есть компании, которые хорошо работают, они успешны на рынке», — рассказывал Паслер.

Фермы оснастят современным оборудованием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Он отмечал, что Свердловская область занимает шестое место в России и первое в УрФО по производству молока. За последние 10 лет объемы увеличились в полтора раза и на сегодня составляют 870 тысяч тонн.

Чтобы повысить эти показатели и укрепить свердловский животноводческий комплекс, всего в регионе до 2030 года планируют построить семь новых молочных ферм. Общая вместимость их будет на 13 тысяч коров.

Сухопутный «причал» в Сысертском районе

На новом терминале можно будет перерабатывать 10 млн тонн грузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продолжат в регионе работу и над масштабным проектом «Сухой порт». К 2027 году в районе железнодорожной станции Седельниково под Сысертью должен быть создан транспортно-логистический центр «Екатеринбург».

Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, сам проект ТЛЦ должен быть представлен уже в первом квартале 2026 года. Площадь займет более 210 гектаров. К 2030 году на новом терминале «Сухого порта» планируют перерабатывать 10 млн тонн грузов. «С появлением терминала „Екатеринбург“ инвестиции, налоговые поступления и число рабочих мест в регионе возрастут», — прогнозируют свердловские власти.

Завод по производству мелющих шаров в Алапаевске

На заводе будут делать стальные шары для измельчения руды Фото: © URA.RU

В Алапаевске готовят к запуску завод «Нейвасталь» — единственный в России, который наладит выпуск кованых шаров для нескольких отраслей промышленности. Завод строят на территории четвертой очереди особой экономической зоны «Титановая долина». После запуска предприятие станет крупнейшим в стране производителем стальных шаров для измельчения руды.

«Здесь появятся современные металлургические производства с общим объемом инвестиций потенциальных резидентов около 28 млрд рублей и более одной тысячи новых рабочих мест», — анонсировал губернатор.