В Свердловской области построят завод, семь молочных ферм и сухопутный причал
Общая вместимость семи ферм будет на 13 тысяч коров
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Семь молочных ферм, завод и сухопутный «причал» — пять масштабных проектов, строительство которых анонсировали в ноябре свердловские власти. Что будет представлять каждый из них и когда планируется запуск проектов, — в заметке URA.RU.
Молочно-товарная ферма в Ирбите
К 2030 году в Ирбите планируют поcтроить новую молочно-товарную ферму. Комплекc будет реализован в три этапа cтроительства. По мере возведения в него будут заcелять главных «жильцов» — коров. Вcего на ферме cмогут размеcтиться около 3600 голов.
Новые комплексы дадут людям рабочие места
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Ферма будет оcнащена самым современным оборудованием, которое будет cоответcтвовать выcоким cтандартам cодержания животных и производcтва качеcтвенной продукции. Фермерское молоко станет главным сырьем для Ирбитского молочного завода.
«Новый комплекс повысит эффективность производства молочного сырья и обеспечит дополнительные рабочие места в Ирбитском районе», — отмечал губернатор Денис Паслер, рассказывая о проекте.
Молочная ферма в Горноуральском округе
Новые фермы позволят увеличить общий надой молока
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Другая ферма должна появиться в Горноуральском городском округе — в селе Башкарка. Там должен быть возведен агропромышленный комплекс, где смогут разместиться 1200 голов. На ферме будет создано 60 рабочих мест, что имеет большое значение для небольшого населенного пункта с населением в несколько сотен человек.
«Мы подписали соглашение между правительством и совхозом „Шумихинский“ о реализации инвестиционного проекта. Объем инвестиций составляет два млрд рублей», — анонсировал Паслер. Стройку планируют закончить в 2028 году.
Ферма в Белоярском районе
Еще одна молочная ферма должна появиться в Белоярском районе — тоже на 1200 голов. Ее строительство начнется в следующем году. «Уже заключено одно соглашение с крупным производителем. Есть компании, которые хорошо работают, они успешны на рынке», — рассказывал Паслер.
Фермы оснастят современным оборудованием
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Он отмечал, что Свердловская область занимает шестое место в России и первое в УрФО по производству молока. За последние 10 лет объемы увеличились в полтора раза и на сегодня составляют 870 тысяч тонн.
Чтобы повысить эти показатели и укрепить свердловский животноводческий комплекс, всего в регионе до 2030 года планируют построить семь новых молочных ферм. Общая вместимость их будет на 13 тысяч коров.
Сухопутный «причал» в Сысертском районе
На новом терминале можно будет перерабатывать 10 млн тонн грузов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Продолжат в регионе работу и над масштабным проектом «Сухой порт». К 2027 году в районе железнодорожной станции Седельниково под Сысертью должен быть создан транспортно-логистический центр «Екатеринбург».
Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, сам проект ТЛЦ должен быть представлен уже в первом квартале 2026 года. Площадь займет более 210 гектаров. К 2030 году на новом терминале «Сухого порта» планируют перерабатывать 10 млн тонн грузов. «С появлением терминала „Екатеринбург“ инвестиции, налоговые поступления и число рабочих мест в регионе возрастут», — прогнозируют свердловские власти.
Завод по производству мелющих шаров в Алапаевске
На заводе будут делать стальные шары для измельчения руды
Фото: © URA.RU
В Алапаевске готовят к запуску завод «Нейвасталь» — единственный в России, который наладит выпуск кованых шаров для нескольких отраслей промышленности. Завод строят на территории четвертой очереди особой экономической зоны «Титановая долина». После запуска предприятие станет крупнейшим в стране производителем стальных шаров для измельчения руды.
«Здесь появятся современные металлургические производства с общим объемом инвестиций потенциальных резидентов около 28 млрд рублей и более одной тысячи новых рабочих мест», — анонсировал губернатор.
На новом предприятии потребуются сталевары, вальцовщики, механики, электрики, энергетики, программисты, машинисты кранов, контролеры, лаборанты, водители. Предлагаемые зарплаты могут достигнуть 150 тысяч рублей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!