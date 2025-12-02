Логотип РИА URA.RU
Туры в Египет из Перми продают по цене Сочи

Цены на туры в Египет из Перми снизились до уровня путевок в Сочи
02 декабря 2025 в 08:48
В декабре путешесвия в Египет стали доступнее

Фото: Алена Полозова © URA.RU

В декабре 2025 года снизились цены на путевки в Египет из Перми. Отдохнуть по системе «Все включено» можно от 37,6 тысячи рублей на человека. Для сравнения, аналогичный отдых в Сочи обойдется от 48,3 тысячи рублей на человека. Такая информация опубликована на сайте пермского туристического агентства «А-Тур».

«Тур из Перми в Хургаду с 16 декабря на 9 ночей стоит от 75,1 тысячи рублей на двоих. В стоимость включены перелет, проживание, трансфер из аэропорта в отель и обратно, питание, страховка», — сказано на сайте турагентства. Уточняется, что туры в Шарм-Эль-Шейх на 10 дней стоят от 82,6 тысячи рублей на двоих.

По словам директора турагентства «А-Тур» Алины Балыбердиной, цены на поездки снижены из-за большого количества рейсов. Самолеты в Египет из Перми летают каждый день, но желающих отдохнуть не так много. «Сейчас спрос превышает предложение, поэтому стоимость ниже», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Комментарии (1)
