В Нижневартовске перестроят работу светофоров на проблемном перекрестке

В Нижневартовске (ХМАО) власти пообещали перенастроить светофоры на проблемном перекрестке улиц Северная-Интернациональная. Ранее жители жаловались, что зеленый свет для машин там горит всего несколько секунд, а красный почти две минуты.

«Когда вы уже наладите этот проклятый светофор на Интер-Северная??? Зеленый горит 28 секунд, красный 118 секунд... Сколько можно жаловаться, сколько можно писать», — задался вопросом в одном из городских пабликов возмущенный житель Нижневартовска.

В комментариях администрация города уточнила, что режим работы светофоров будет перенастроен. «В теплый сезон будущего года запланировано переустройство перекрестка, вследствие чего будет произведена перенастройка светофорного объекта», — пояснили в мэрии.

