Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Нижневартовске перестроят работу светофоров на проблемном перекрестке

02 декабря 2025 в 10:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Нижневартовске жители возмутились работой светофоров

В Нижневартовске жители возмутились работой светофоров

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) власти пообещали перенастроить светофоры на проблемном перекрестке улиц Северная-Интернациональная. Ранее жители жаловались, что зеленый свет для машин там горит всего несколько секунд, а красный почти две минуты.

«Когда вы уже наладите этот проклятый светофор на Интер-Северная??? Зеленый горит 28 секунд, красный 118 секунд... Сколько можно жаловаться, сколько можно писать», — задался вопросом в одном из городских пабликов возмущенный житель Нижневартовска. 

В комментариях администрация города уточнила, что режим работы светофоров будет перенастроен. «В теплый сезон будущего года запланировано переустройство перекрестка, вследствие чего будет произведена перенастройка светофорного объекта», — пояснили в мэрии.

Продолжение после рекламы



 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал