Курганский СК взыскал с экс-сотрудника 222 тысячи за уход из органов

Следователь из Курганской области потерял более 200 тысяч из-за увольнения из органов
Следственное управление СК РФ по Курганской области частично выиграло иск против бывшего следователя, обязав его возместить 222 775 рублей затрат на целевое обучение. Мужчина уволился по собственному желанию, не отработав требуемые пять лет службы после окончания вуза. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Курганец должен был отработать в следственных органах не менее пяти лет после окончания вуза. Однако, спустя четыре года следователь подал рапорт об увольнении. После него управление подало иск о возмещении расходов на обучение — мужчине придется выплатить более 200 тысяч», — рассказали источники.
Данные подтвердились судебными материалами. После увольнения следователя из Шадринского отдела, был подан иск о частичном возврате расходов на обучение. «Свою обязанность пройти службу в следственном органе или учреждении Следственного комитета Российской Федерации не менее 5 лет после завершения обучения в образовательной организации не исполнил. Нарушение взятого <…> на себя обязательства является основанием для возмещения затрат, понесенных на его обучение, пропорционально неотработанному времени», — говорится в решении суда.
Суд частично удовлетворил иск и взыскал с мужчины 222 775 рублей. Также с экс-следователя взыскали госпошлину в 7 639 рублей.
