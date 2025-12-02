Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тюмени в 2026 году не откроют второй городской пляж на Нижнем Кривом. Эксклюзив

02 декабря 2025 в 07:40
Первый городской пляж открылся в этом году на озере Круглое

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени в 2026 году не откроют второй городской пляж на озере Нижнее Кривое, вместо него там появится палаточный лагерь. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Разработка проекта по созданию пляжа приостановлена.

«По результатам обследования выявлено, что водный объект озеро Нижнее Кривое благоприятен для последующего создания и оборудования пляжа. В настоящее время принято решение об организации палаточного лагеря в летний сезон 2026 года в месте предполагаемого пляжа на озере, работы по разработке проектной документации на благоустройство пляжа приостановлены», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что благоустройство новой зоны отдыха в районе Верхнего Бора (10 км Салаирского тракта) планировали на 2025-2026 годы. Разработку проекта должны были завершить в этом году. Предполагалось, что на этом месте установят шезлонги, автоматы с напитками и едой и пункты проката сапов и лодок. Первый городской пляж открылся в этом году на озере Круглое.

