В Тюмени в 2026 году не откроют второй городской пляж на озере Нижнее Кривое, вместо него там появится палаточный лагерь. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Разработка проекта по созданию пляжа приостановлена.

«По результатам обследования выявлено, что водный объект озеро Нижнее Кривое благоприятен для последующего создания и оборудования пляжа. В настоящее время принято решение об организации палаточного лагеря в летний сезон 2026 года в месте предполагаемого пляжа на озере, работы по разработке проектной документации на благоустройство пляжа приостановлены», — уточнили в мэрии.