В Тюмени в 2026 году не откроют второй городской пляж на Нижнем Кривом. Эксклюзив
Первый городской пляж открылся в этом году на озере Круглое
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени в 2026 году не откроют второй городской пляж на озере Нижнее Кривое, вместо него там появится палаточный лагерь. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Разработка проекта по созданию пляжа приостановлена.
«По результатам обследования выявлено, что водный объект озеро Нижнее Кривое благоприятен для последующего создания и оборудования пляжа. В настоящее время принято решение об организации палаточного лагеря в летний сезон 2026 года в месте предполагаемого пляжа на озере, работы по разработке проектной документации на благоустройство пляжа приостановлены», — уточнили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что благоустройство новой зоны отдыха в районе Верхнего Бора (10 км Салаирского тракта) планировали на 2025-2026 годы. Разработку проекта должны были завершить в этом году. Предполагалось, что на этом месте установят шезлонги, автоматы с напитками и едой и пункты проката сапов и лодок. Первый городской пляж открылся в этом году на озере Круглое.
