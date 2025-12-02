В Екатеринбурге «короля госзаказа» обвинили в хищении 700 млн

Романа Жданова уже судят в Октябрьском районном суде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге против владельца компании «УралДорТехнологии» Романа Жданова возбудили новое уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что бизнесмен мог похитить свыше 700 млн рублей из федерального бюджета, выделенного на строительство двух улиц. Однако суд отказался арестовать предпринимателя, отпустив его домой, сказал URA.RU источник, близкий к следствию.

Ранее URA.RU писало, что Жданов был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным агентство, дело было связано из-за контракта «УралДорТехнологий» и ГКУ «Управление автомобильных дорог» на содержание свердловских трасс зимой. Следствие считает, что компания под руководством Жданова прикрепляла специальные датчики не только к дорожной технике, но и к легковым автомобилям, чтобы накрутить циклы работы. Ущерб оценили в 48 млн рублей. По словам двух источников URA.RU, Жданов уже возместил ГКУ эту сумму, однако материалы все равно ушли в Октябрьский районный суд. Разбирательство продолжается.

«Новое дело связано со стройкой двух улиц — Золотистой и Любви — в Солнечном. Финансирование выделялось в рамках федеральной программы. Работы должны были закончить 29 ноября 2024 года, но их не выполнили. По мнению силовиков, Жданов отправлял фиктивные документы с отчетностью, где вписал ложные сведения о затратах. И часть средств присвоил себе», — рассказал собеседник URA.RU суть претензий следователей.

По его словам, 27 ноября Жданов был задержан в качестве подозреваемого. Затем ему предъявили обвинение и отправили в изолятор временного содержания. В субботу, 29 ноября, Романа доставили в Чкаловский районный суд для избрания меры пресечения. «Следователь настаивал, чтобы Жданова отправили в СИЗО. Судья отказала в этом. В итоге он остался под подпиской о невыезде. Сейчас силовики решают вопрос об обжаловании этого решения», — продолжил источник агентства.

Связаться со Ждановым не получилось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. URA.RU направило запрос в УМВД РФ по Екатеринбургу, ответ ожидается.

«УралДорТехнологии» долгое время были одним из основных дорожных подрядчиков мэрии Екатеринбурга. В прошлом году предприятие — в результате некоторых менеджерских ошибок — столкнулось с мощнейшим кризисом. У нее не хватило ресурсов на выполнение работ на ул. Малышева, Студенческой, Бориса Ельцина, Зенитчиков, Хохрякова, 8 Марта, Братьев Быковых. Завершать ремонты пришлось другим компаниям. В рамках сезона-2025 мэрия сотрудничать с «УралДорТехнологиями» не стала.