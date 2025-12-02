Какой силы будет магнитная буря 3 декабря 2025: прогноз ученых

3 декабря увеличивается вероятность возникновения магнитной бури Фото: spacePD/pickupimage

3 декабря 2025 года ученые не обещают возникновения магнитной бури, однако вероятность ее появления увеличивается до 41%. 2 декабря Лаборатория солнечной астрономии зафиксировала две небольшие вспышки на Солнце. О том, какой будет космическая погода и как снизить влияние магнитных бурь на организм, — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 3 декабря 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 3 декабря геомагнитная обстановка практически не изменится. Уровень магнитосферы по Кр-индексу будет меняться от 1,5 до 3 баллов. Данные выше индекса 2 декабря, однако это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не повлияет на здоровье метеозависимых людей.

Вероятность возникновения магнитных бурь достигнет 41%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 40%. Ученые прогнозируют, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной. Ожидается, что индекс Ap сохранится на отметке 25, а индекс F10.7 составит 155.

Продолжение после рекламы

Значительных всплесков на Солнце пока не ожидается. 2 декабря ученые зафиксировали две вспышки класса C3.9. Это «средние вспышки», которые могут вызывать кратковременные радиопомехи в нижних слоях атмосферы. Они произошли в 08:22 и 08:35 по московскому времени.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури влияют на людей с ослабленным здоровьем Фото: Создано в Midjourney

Магнитные бури — возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Их интенсивность оценивается по планетарному индексу Kp, значение которого варьируется от 0 (полное отсутствие возмущений) до 9 (чрезвычайно мощная буря).

Начиная с пятого уровня по шкале Kp, геомагнитные возмущения оказывают заметное влияние на самочувствие людей: возможны головные боли, колебания артериального давления, повышенная утомляемость и сонливость. При достижении максимального, девятого уровня возможны сбои и отключения в работе энергосистем, а также нарушения радиосвязи и телевизионного вещания.

Чем опасны магнитные бури — мнение врача

В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова рассказала, что магнитные бури негативно влияют на людей с ослабленным здоровьем. В такие периоды возможно развитие сосудистых спазмов, нестабильности артериального давления и приступов головокружения. Также отмечается снижение выработки мелатонина — гормона, отвечающего за регулирование циркадных ритмов.

Недостаток мелатонина, в свою очередь, может способствовать появлению нарушений сна, невротических состояний и усилению стресса. Кроме того, при геомагнитных колебаниях повышается вероятность замедления кровотока в капиллярной сети и формирования тромбов.

Кто легко переносит магнитные бури

По словам врача, не ощущают воздействия магнитных бурь люди молодого и среднего возраста, ведущие активный образ жизни. Это связано с тем, что их вегетативная нервная система находится в устойчивом состоянии и способна быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды.

Марина Орлова пояснила, что обычно легче всего переносят такие периоды люди, которые не интересуются прогнозами магнитной активности. По ее словам, в подобных ситуациях значимую роль играет эффект ноцебо, когда ожидание ухудшения самочувствия само по себе способствует его ухудшению.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Во время магнитных бурь рекомендуется воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок. Врач советует больше времени проводить на свежем воздухе, совершая спокойные прогулки.

Марина Орлова подчеркивает, что в этот период важно по возможности снижать уровень стресса и не допускать возникновения конфликтных ситуаций. Также нужно ежедневно употреблять не менее 1,5 литра воды, что помогает уменьшить вязкость крови.

Продолжение после рекламы