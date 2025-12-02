Логотип РИА URA.RU
В Кургане выставили на продажу популярный автосервис

02 декабря 2025 в 06:02
Автосервис работает на оживленной трассе в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупный автосервис продается на Галкинском переезде в Кургане. Он пользуется популярностью у автомобилистов. Там многие привыкли ремонтировать турбины, стартеры и генераторы. Об этом говорится в объявлении.

«Продается автосервис на оживленной магистрали. Цена за здание — 58 000 000 рублей», сообщается на сайте «Циан».

Продажа крупных объектов недвижимости в Кургане происходит на фоне выхода на рынок других промышленных и сервисных площадок. Ранее на улице Дзержинского выставили на продажу производственную базу с офисом, техобслуживанием авто и бытовым корпусом за 160 млн рублей, а на улице Омской — площадку с офисом и складом за 49 млн рублей.

Комментарии (1)
