В Кургане выставили на продажу популярный автосервис
Автосервис работает на оживленной трассе в Кургане
Крупный автосервис продается на Галкинском переезде в Кургане. Он пользуется популярностью у автомобилистов. Там многие привыкли ремонтировать турбины, стартеры и генераторы. Об этом говорится в объявлении.
«Продается автосервис на оживленной магистрали. Цена за здание — 58 000 000 рублей», сообщается на сайте «Циан».
Продажа крупных объектов недвижимости в Кургане происходит на фоне выхода на рынок других промышленных и сервисных площадок. Ранее на улице Дзержинского выставили на продажу производственную базу с офисом, техобслуживанием авто и бытовым корпусом за 160 млн рублей, а на улице Омской — площадку с офисом и складом за 49 млн рублей.
- Вася02 декабря 2025 06:05Хороший сервис - кардан там мне чинили отличные мастера.