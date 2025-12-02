Яну Макарову обвинили в хищении 23 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Академический районный суд Екатеринбурга признал Яну Макарову виновной в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) бывшую участницу теле-проекта «Дома-2» и экс-возлюбленную рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

В прениях гособвинитель просил для Макаровой наказание в виде лишения свободы на пять лет. Судья приговорил ее к пяти годам общего режима, но наказание отсрочили до 14-летия ее дочери. В пользу потерпевшего также взыскали 23 миллиона рублей.

Об уголовном деле Макаровой стало известно в октябре 2024 года. Тогда ее задержали 10 октября 2024-го возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала.

По словам источника URA.RU, девушка требовала деньги за молчание, иначе грозилась рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Позже вскрылось, что у пары нет детей (Яна в этом тоже призналась), а свидетельство о рождении Макарова подделала. Таким образом, у своего бывшего партнера она могла забрать около 23 млн рублей.

Сама девушка заявляла, что предприниматель якобы угрожал ей и принуждал к сексу. Но в полицию она не обращалась.