В правительстве ХМАО повысили чиновницу, курирующую мунреформу

Марина Липецкая продолжить курировать муниципальную реформу Фото: Елена Хабарова @ URA.RU

Глава депполитики Кирилл Харитонов решил не привлекать иногородние кадры, а назначил своим замом начальницу управления Марину Липецкую. Она консультирует районные мэрии по переходу на новую систему местного самоуправления.

«Липецкая стала замом после ухода из департамента Радика Бадретдинова. Она руководила управлением по координации органов публичной власти», — отметил инсайдер.