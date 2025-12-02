Осужденный свердловский экс-мэр в 5 раз попросился на УДО: что решил суд

Виктор Соколов отбывает срок по делу о коррупции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр свердловской Пышмы Виктор Соколов, осужденный на восемь лет за взятку, в пятый раз попросил отпустить его условно-досрочно на свободу из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Соответствующее прошение рассмотрел Свердловский областной суд.

Однако в инстанции ходатайство Соколова оставили без удовлетворения. Ранее бывший градоначальник признавался, что болеет онкологией.

Свой приговор мужчина получил весной 2024 года. Прокуратура пыталась добиться ужесточения наказания, но не смогла.

