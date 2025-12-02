Осужденный свердловский экс-мэр в 5 раз попросился на УДО: что решил суд
Виктор Соколов отбывает срок по делу о коррупции
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Бывший мэр свердловской Пышмы Виктор Соколов, осужденный на восемь лет за взятку, в пятый раз попросил отпустить его условно-досрочно на свободу из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Соответствующее прошение рассмотрел Свердловский областной суд.
Однако в инстанции ходатайство Соколова оставили без удовлетворения. Ранее бывший градоначальник признавался, что болеет онкологией.
Свой приговор мужчина получил весной 2024 года. Прокуратура пыталась добиться ужесточения наказания, но не смогла.
По версии следствия, Соколов получил деньги от директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова. Последний в суде заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. Адвокаты Соколова не согласны с приговором: они говорили URA.RU, что в суде не был доказан факт передачи денег
- Армавирец.02 декабря 2025 14:21Бывший мэр Краснодара имеет опыт. Пусть позвонит ему. Даже губернатором региона стал.
- Карелин02 декабря 2025 14:19Суду оно видней, так что пущай сидит...
- Отпустите02 декабря 2025 14:17По прежней службе опыт обращения с оружием имеет, дисциплину знает!