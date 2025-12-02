Логотип РИА URA.RU
Общество

Осужденный свердловский экс-мэр в 5 раз попросился на УДО: что решил суд

Бывший мэр Пышмы Соколов не смог выйти на УДО в пятый раз подряд
02 декабря 2025 в 14:04
Виктор Соколов отбывает срок по делу о коррупции

Виктор Соколов отбывает срок по делу о коррупции

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр свердловской Пышмы Виктор Соколов, осужденный на восемь лет за взятку, в пятый раз попросил отпустить его условно-досрочно на свободу из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Соответствующее прошение рассмотрел Свердловский областной суд.

Однако в инстанции ходатайство Соколова оставили без удовлетворения. Ранее бывший градоначальник признавался, что болеет онкологией.

Свой приговор мужчина получил весной 2024 года. Прокуратура пыталась добиться ужесточения наказания, но не смогла.

По версии следствия, Соколов получил деньги от директора муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александра Привалова. Последний в суде заявлял, что давал взятки под страхом увольнения. Адвокаты Соколова не согласны с приговором: они говорили URA.RU, что в суде не был доказан факт передачи денег

Комментарии (3)
  • Армавирец.
    02 декабря 2025 14:21
    Бывший мэр Краснодара имеет опыт. Пусть позвонит ему. Даже губернатором региона стал.
  • Карелин
    02 декабря 2025 14:19
    Суду оно видней, так что пущай сидит...
  • Отпустите
    02 декабря 2025 14:17
    По прежней службе опыт обращения с оружием имеет, дисциплину знает!
