Врага свердловского чиновника, обвиненного в смертельном ДТП, судят за экстремизм

Областного замминистра обвинили в смертельном ДТП, он был за рулем Mercedes-Benz Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржца Олега Мельниченко — брата погибшего в ДТП Станислава, — будут судить по делу о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), заявил он URA.RU. Ранее Мельниченко рассказывал, что обвиняемым в гибели его близкого СК сделал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова.

По словам Мельниченко, 24 ноября его вызвали в отдел полиции, где предъявили обвинения. Силовики считают, что Олег имеет аккаунт в соцсетях, на аватаре которого изображен кельтский крест, который суды в РФ признавали запрещенной символикой. На Мельниченко составили административный протокол, который предполагает арест до 15 суток. Его поместили в камеру изолятора временного содержания, но спустя два дня отпустили домой, когда к нему прибыл защитник. Мужчина отрицает обвинения в свой адрес.

1 декабря к Олегу пришел участковый, который вручил повестку о явке в суд. Заседание назначили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Ранее ожидалось, что слушание пройдет в Березовском, где проживает Мельниченко.

Продолжение после рекламы

В конце октября в СМИ прошла волна публикаций, в которых подробно рассказывалось о гибели брата Мельниченко. Последний, как и СК, считает виновником трагедии Сафронова. К слову, про родственника Олега в 2019 году много писали как о защитнике сквера у Драмтеатра.

По мнению следствия, авария произошла 6 августа. 37-летний Станислав после встречи с друзьями возвращался поздно вечером домой. Так как такси вызвать не смог, он пошел пешком по обочине автодороги. Почему в итоге он оказался лежащим на трассе «Подъезд озеро Чусовское от км 364-630 „Пермь-Екатеринбург“» в Академическом районе, неизвестно, но брат предполагает, что мужчине стало плохо. Пока он лежал на дороге, по нему проехался Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм мужчина скончался на месте.