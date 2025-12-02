Врага свердловского чиновника, обвиненного в смертельном ДТП, арестовали

Олега Мельниченко обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным в публичной демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) Олега Мельниченко, который обвинил свердловского замминистра природных ресурсов и экологии Антона Сафронова в гибели своего брата Станислава. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Признать виновным и назначить административный арест на десять суток. Зачесть в срок двое суток, проведенные в ИВС», — озвучила вердикт судья. Он может быть обжалован.

О том, что против Мельниченко возбудили административное дело, стало известно на минувших выходных. Силовики считают, что у мужчины в соцсетях есть аккаунт, на аватаре которого изображен кельтский крест. Ранее суды в РФ признавали его запрещенной символикой.

Олег Мельниченко и его адвокат Алексей Бушмаков (справа) Фото: Сергей Бодров / URA.RU

Олега продержали двое суток в изоляторе временного содержания. Но позже отпустили, хотя ожидалось, что материал будет рассмотрен в суде Березовского. 1 декабря он узнал, что его вызывают в Ленинский райсуд.

Мельниченко отрицает обвинения в свой адрес. «Мое дело — политическое. Проблемы у меня начались после того, как я публично рассказал об уголовном деле Сафронова. Я буду продолжать настаивать на объективном расследовании этого дела. Мне кажется, на меня пытаются оказать давление», — рассказал Олег корреспонденту URA.RU. Во время слушания он отметил, что после этой истории потерял работу: «Мне сказали, чтобы я искал новое место».

Со стороны обвинения присутствовал участковый из Березовского капитан Тимофей Рудых. Он составил административный протокол в отношении Олега. «Мы ездили в квартиру к нему, чтобы найти телефон, на который был привязан сотовый номер. Нам предоставили сотовый ребенка, где было три контакта мамы, папы и бабушки», — высказался силовик.

«Мой брат часто пользовался моим телефоном до своей смерти. Я и сам, признаюсь честно, часто его терял. Также я ему давал пользоваться своими мессенджерами», — добавил Мельниченко. Его адвокат Алексей Бушмаков поинтересовался у Рудых, почему материалы административного дела не поступили в суд Березовского. Офицер затруднился ответить на вопрос.

Олег Мельниченко вину отрицает Фото: Сергей Бодров / URA.RU

«Мой сын — хороший. Не пьет, не курит. У него трое маленьких детей, он их сильно любит. Супруга работает, очень рано уходит на работу. Детьми больше занимается Олег. Пока его не было дома, двое суток, я вообще не справлялась», — высказалась мама Мельниченко.

Авария, виновником которой стал Сафронов, произошла 6 августа. Станислав возвращался домой от друзей, но впоследствии оказался лежащим на трассе в Академическом районе. Пока он лежал там, по нему проехал Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм Станислав скончался на месте. За рулем иномарки, по мнению СК, был Антон Сафронов, которому вменили ст. 264 УК РФ. Он отказывается от комментариев по теме.