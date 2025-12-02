Врага свердловского чиновника, обвиненного в смертельном ДТП, арестовали
Олега Мельниченко обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным в публичной демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) Олега Мельниченко, который обвинил свердловского замминистра природных ресурсов и экологии Антона Сафронова в гибели своего брата Станислава. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Признать виновным и назначить административный арест на десять суток. Зачесть в срок двое суток, проведенные в ИВС», — озвучила вердикт судья. Он может быть обжалован.
О том, что против Мельниченко возбудили административное дело, стало известно на минувших выходных. Силовики считают, что у мужчины в соцсетях есть аккаунт, на аватаре которого изображен кельтский крест. Ранее суды в РФ признавали его запрещенной символикой.
Олег Мельниченко и его адвокат Алексей Бушмаков (справа)
Фото: Сергей Бодров / URA.RU
Олега продержали двое суток в изоляторе временного содержания. Но позже отпустили, хотя ожидалось, что материал будет рассмотрен в суде Березовского. 1 декабря он узнал, что его вызывают в Ленинский райсуд.
Мельниченко отрицает обвинения в свой адрес. «Мое дело — политическое. Проблемы у меня начались после того, как я публично рассказал об уголовном деле Сафронова. Я буду продолжать настаивать на объективном расследовании этого дела. Мне кажется, на меня пытаются оказать давление», — рассказал Олег корреспонденту URA.RU. Во время слушания он отметил, что после этой истории потерял работу: «Мне сказали, чтобы я искал новое место».
Со стороны обвинения присутствовал участковый из Березовского капитан Тимофей Рудых. Он составил административный протокол в отношении Олега. «Мы ездили в квартиру к нему, чтобы найти телефон, на который был привязан сотовый номер. Нам предоставили сотовый ребенка, где было три контакта мамы, папы и бабушки», — высказался силовик.
«Мой брат часто пользовался моим телефоном до своей смерти. Я и сам, признаюсь честно, часто его терял. Также я ему давал пользоваться своими мессенджерами», — добавил Мельниченко. Его адвокат Алексей Бушмаков поинтересовался у Рудых, почему материалы административного дела не поступили в суд Березовского. Офицер затруднился ответить на вопрос.
Олег Мельниченко вину отрицает
Фото: Сергей Бодров / URA.RU
«Мой сын — хороший. Не пьет, не курит. У него трое маленьких детей, он их сильно любит. Супруга работает, очень рано уходит на работу. Детьми больше занимается Олег. Пока его не было дома, двое суток, я вообще не справлялась», — высказалась мама Мельниченко.
Авария, виновником которой стал Сафронов, произошла 6 августа. Станислав возвращался домой от друзей, но впоследствии оказался лежащим на трассе в Академическом районе. Пока он лежал там, по нему проехал Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм Станислав скончался на месте. За рулем иномарки, по мнению СК, был Антон Сафронов, которому вменили ст. 264 УК РФ. Он отказывается от комментариев по теме.
Станислав Мельниченко в 2019 году прославился как защитник сквера у Драмтеатра. В мае он обругал сотрудника пресс-группы городского УМВД РФ Евгения Крюкова. Суд признал его виновным в оскорблении представителя власти и приговорил к шести месяцам обязательных работ. В последнем слове Станислав пообещал впредь сдерживать свои эмоции.
