«Ни о чем не жалею»: судьба Нины Дорошиной, променявшей счастье на сцену

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года
Фото: Любовь и голуби (1984)/СССР/Мосфильм/Режиссер Владимир Меньшов
3 декабря свой день рождения могла бы отметить Нина Дорошина. Для зрителей она навсегда останется Надей из «Любви и голубей», но за веселой женщиной на экране скрывается сложная судьба блистательной актрисы «Современника», чья жизнь была наполнена страстными ролями. Ее путь от военного детства в Иране до народной славы — в материале URA.RU.
Детство и юность Нины Дорошиной
Нина родилась в городе Лосиноостровске под Москвой 3 декабря 1934 года. Вся семья будущей звезды экранов ютилась в небольшой комнате коммунальной квартиры. Отец Нины работал на Ростокинском комбинате оценщиком, и весной 1941 года мужчине предложили отправиться в командировку в Иран. Дорошин-старший взял с собой всю семью — и уберег дочь от войны.
«Отец закупал овчину, каракуль. Работа была очень ответственная. Каждая шкурка буквально прошла через его руки. В Иране наша семья пробыла всю войну», — вспоминала Нина Дорошина для «Современника».
Нине повезло пережить военные годы заграницей
Фото: Первый эшелон (1955)/СССР/Мосфильм/Режиссер Михаил Калатозов
До подросткового возраста Нина Дорошина росла и училась на Ближнем Востоке — девушка даже выучила персидский язык за годы вдали от родины. А в 1946 году семья Нины вернулась в СССР, и девушка пошла в женскую школу, где влюбилась в местный драмкружок. Из-за отсутствия мальчиков ей часто доставались мужские роли.
Увлечение театром привело ее в студию при Клубе железнодорожников, где всем руководила актриса Камерного театра Мария Львовская. Именно она, разглядев в девочке особый дар, твердо сказала, что Нине нужно идти в артистки.
После школы Дорошина с первой попытки поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, попав на курс Веры Львовой и Бориса Захавы. Ее однокурсниками стали Александр Ширвиндт, Лев Борисов и Инна Ульянова.
Начало карьеры Нины Дорошиной
Нина Дорошина начала сниматься в кино еще в студенчестве
Фото: Сын (1955)/СССР/Мосфильм/Режиссер Юрий Озеров
Карьера Дорошиной начиналась стремительно. Еще студенткой, в 1955 году, она дебютировала в кино у Михаила Калатозова в фильме «Первый эшелон», сыграв Нелли Панину. Параллельно с первыми киноролями состоялось ее знакомство с театром «Современник». В 1958 году, уже выпускницей, ей подвернулся случай оказаться на сцене. Нина Дорошина заменила заболевшую актрису в спектакле «В поисках радости» и произвела сильное впечатление на худрука театра Олега Ефремова. Так, с 1959 года она стала полноправной артисткой труппы «Современника», который стал ее творческим домом на всю жизнь.
В театре Нина Дорошина быстро зарекомендовала себя как актриса мощного темперамента и безграничной искренности. Ее героинями были страстные, сложные, «роковые» женщины — от Аниты в «Пятой колонне» Хемингуэя до Маши в «Чайке» Чехова. Коллеги отмечали ее удивительную способность проживать роль на пределе чувств, до полного самоотречения.
Нина Дорошина в кино
Актрисе часто доставались роли второго плана
Фото: Счастье надо беречь (1958)/СССР/Беларусьфильм/Режиссер Иосиф Шульман
В кино 1950-х — 1960-х годов Дорошина снималась много, но зачастую режиссеры давали девушке эпизодические роли. Среди ее работ — продавщица в «Сыне» (1955), Нина в «Они встретились в пути» (1957), Тося в «Первом троллейбусе» (1963), Лушка в одноименном фильме (1964).
Со временем за Ниной закрепился типаж простой, непосредственной девушки. Такие роли всегда были востребованы, но вот статуса первой звезды экранов не приносили.
Поэтому к началу 1970-х Дорошина практически перестала сниматься в кино, сосредоточившись на театре. Ярким исключением стала роль одинокой оперной певицы Глафиры в комедии Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам» (1977), где ее партнером стал Александр Ширвиндт.
«Любовь и голуби»
До картины Владимира Меньшова об актрисе знали лишь немногие киноманы
Фото: Люди на мосту (1959)/ СССР/Мосфильм/Режиссер Александр Зархи
Роль, изменившую ее творческую судьбу, Дорошина впервые сыграла на сцене. В 1982 году в «Современнике» Валерий Фокин поставил спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Роль Надежды Кузякиной стала для актрисы триумфальной — за нее в 1983 году она получила Первую премию Всесоюзного театрального фестиваля. На одном из показов спектакль увидел режиссер Владимир Меньшов. Он был потрясен игрой Дорошиной и решил экранизировать пьесу.
Хотя изначально на роль Надюхи пробовались другие актрисы, включая Любовь Полищук, Меньшов вернулся к первоисточнику своего вдохновения. Фильм «Любовь и голуби», вышедший в 1984 году, был встречен критикой прохладно, но мгновенно завоевал народную любовь. Дорошина, которой было уже под пятьдесят, в одночасье стала всенародной любимицей. Ее Надя, с безудержной ревностью, щемящей тоской и раскатистым смехом, оказалась невероятно живой и узнаваемой. Знаменитое «Людк, а Людк!» актриса, по собственному признанию, подсмотрела у своей деревенской бабушки. Эта роль стала пиком ее кинематографической биографии и навсегда вписала ее имя в историю советского кино.
Личная жизнь Нины Дорошиной
Личная жизнь Нины Дорошиной была бурной и трагичной, полной неразделенных чувств. Первым супругом будущей актрисы стал актер Олег даль. С ним Дорошина сблизилась во время съемок «Первого троллейбуса». Несмотря на то, что Нина была старше Олега на семь лет, роман развивался стремительно. Затем в «Современнике» пара сыграла свадьбу. Но вскоре молодожены разбежались — оказалось, что в быту любовь быстро испарилась.
Нина Дорошина нашла семейное счастье, но единственную любовь упустила навсегда
Фото: По семейным обстоятельствам (1977)/СССР/Мосфильм/Режиссер Алексей Коренев
Вскоре после развода у актрисы случился страстный роман с Олегом Ефремовым, лидером «Современника». Их отношения, по воспоминаниям очевидцев, были эмоциональными и сложными, но так и не привели к браку. Годами позже Нина признавалась, что Ефремов — единственный мужчина, которого она по-настоящему любила.
Годами позже актриса встретила Владимира Тышкова, который подрабатывал в «Современнике» осветителем. Он оказался моложе ее и был далек от актерской богемы, но именно с ним Нина наконец-то обрела тихую семейную жизнь. Вместе с Владимиром она прожила почти двадцать лет в атмосфере тепла и понимания, которого ей так не хватало. В 2004 году Тышков умер. Ни с одним мужчиной Дорошина детей так не завела.
«Ради сцены я пожертвовала многим. У меня нет детей… Но я ни о чем не жалею! <...> Мои студенты — это моя семья», — отмечала Нина Дорошина до последних дней.
Последние годы Нины Дорошиной
С годами Нина Дорошина все чаще выступала на сцене и все реже появлялась на экранах
Фото: Гаражи (2010)/Россия/ООО «Студия Русский проект»/Режиссеры Юрий Кузьменко, Александр Жигалкин, Александр Хван, Антон Косков
После оглушительного успеха «Любви и голубей» Дорошина почти не снималась в кино, полностью посвятив себя театру и педагогике. Она продолжала выходить на сцену «Современника», где ее поздней работой стал дуэтный спектакль с Валентином Гафтом «Заяц love story» по пьесе Николая Коляды. До последних лет она преподавала в Щукинском училище, оставаясь для студентов требовательным и мудрым педагогом.
Летом 2017 года в прессе появились тревожные сообщения о тяжелой болезни и одиночестве Нины Дорошиной. Эти слухи были частично опровергнуты ее племянницей, однако проблемы с сердцем у актрисы действительно были.
20 апреля 2018 года Дорошиной вдруг стало плохо. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи, спасти женщину не удалось. Нина Михайловна Дорошина скончалась в своей московской квартире в ночь на 21 апреля от острой сердечной недостаточности. Она ушла, оставив после себя не просто образ Надюхи из культовой комедии, а легенду о невероятно талантливой, преданной сцене и предельно искренней актрисе.
