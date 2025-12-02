ПВО отразила шесть украинских беспилотников над небом РФ
ПВО ликвидировала шесть украинских беспилотников над Крымом
02 декабря 2025 в 22:41
ВС РФ ликвидировали украинские дроны над небом регионов
Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«С 17.00 до 20.00 по московскому времени силами ПВО перехвачены шесть украинских беспилотников самолетного типа. Сбитые БПЛА находились над территорией Республики Крым», — передало военное ведомство в официальном telegram-канале.
