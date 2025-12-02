Водитель-пенсионер, влетевший в толпу на Уралмаше, попросился на свободу
Резонансная авария произошла в 2023 году
В Свердловской области 80-летний Юрий Бабушкин, насмерть сбивший двух пешеходов на остановке, попросил освободить его условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Ходатайство Бабушкина будет рассмотрено на этой неделе», — сказал собеседник агентства. Его слова подтверждаются картотекой судебной инстанции.
Авария произошла на Уралмаше в Екатеринбурге вечером 17 октября 2023 года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская-Машиностроителей. Двое скончались на месте трагедии, третий отделался травмами. Водитель в момент ЧП был трезв. В 2024-м Бабушкина признали виновным и отправили в колонию-поселение на 2,5 года.
