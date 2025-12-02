Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Водитель-пенсионер, влетевший в толпу на Уралмаше, попросился на свободу

Пенсионер из Екатеринбурга, сбивший насмерть людей, подал прошение на УДО
02 декабря 2025 в 12:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Резонансная авария произошла в 2023 году

Резонансная авария произошла в 2023 году

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 80-летний Юрий Бабушкин, насмерть сбивший двух пешеходов на остановке, попросил освободить его условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Ходатайство Бабушкина будет рассмотрено на этой неделе», — сказал собеседник агентства. Его слова подтверждаются картотекой судебной инстанции.

Авария произошла на Уралмаше в Екатеринбурге вечером 17 октября 2023 года. Пенсионер наехал на троих людей, которые стояли на остановке на перекрестке улиц Донбасская-Машиностроителей. Двое скончались на месте трагедии, третий отделался травмами. Водитель в момент ЧП был трезв. В 2024-м Бабушкина признали виновным и отправили в колонию-поселение на 2,5 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал