Челябинский завод дешево распродает старый автопарк

В Челябинской области «Завод Утс» выставил на торги два десятка автомобилей по цене от 12 000 до 409 000 рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Среди лотов автомобили ВАЗ-2101 — за 12 762 рубля, ВАЗ-21120 — 42 343,91 рублей, BMW-318 по цене 209 724 рубля, Daihatsu за 409 428 рублей», — сообщается на сайте «Торги России». Всего продается 21 машина, среди которых есть иномарки и отечественные автомобили в разном техническом состоянии.