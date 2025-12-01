Курганский рыбак поймал огромную щуку в Кетовском округе. Фото
02 декабря 2025 в 04:11
В Курганской области мужчина выловил большую щуку
Фото: Илья Московец © URA.RU
Возле села Митино в Кетовском округе в Курганской области рыбак выловил щуку весом свыше девяти килограммов. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Щука на девять килограммов поймана», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Рыбак показал улов
Ранее житель региона хвастался богатым уловом окуней на озере Школьном в Юргамышском округе, а в начале сезона другой рыбак выловил на Тоболе щуку весом около 12 килограммов и отпустил ее обратно в воду.
