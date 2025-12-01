В Курганской области мужчина выловил большую щуку Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле села Митино в Кетовском округе в Курганской области рыбак выловил щуку весом свыше девяти килограммов. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Щука на девять килограммов поймана», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Рыбак показал улов Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК