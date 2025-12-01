Логотип РИА URA.RU
Курганский рыбак поймал огромную щуку в Кетовском округе. Фото

02 декабря 2025 в 04:11
В Курганской области мужчина выловил большую щуку

Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле села Митино в Кетовском округе в Курганской области рыбак выловил щуку весом свыше девяти килограммов. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Щука на девять килограммов поймана», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Рыбак показал улов

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

Ранее житель региона хвастался богатым уловом окуней на озере Школьном в Юргамышском округе, а в начале сезона другой рыбак выловил на Тоболе щуку весом около 12 килограммов и отпустил ее обратно в воду.

