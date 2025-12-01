Логотип РИА URA.RU
Сразу в трех аэропортах России ввели запрет на перелеты

Полеты во Владикавказе, Грозном и Тамбове временно ограничены
02 декабря 2025 в 04:19
Три аэропорта РФ закрыли небо

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сразу в трех российских аэропортах ввели запрет на исполнение рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Северный), ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — предупредил представитель ведомства Артем Кореняко.

