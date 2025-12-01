На Пермском тракте ввели ограничения из-за ДТП
02 декабря 2025 в 04:32
Ограничения ввели из-за ДТП (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
На одном из участков Пермского тракта произошла авария. Из-за этого движение осуществляется только на одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 304 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Екатеринбург», — рассказали дорожники.
Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о ситуации на любом из участков трассы можно по телефону «8-800-200-63-06».
