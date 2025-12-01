В ряде регионов пациентам отказывают в компенсации платы за проезд на лечение
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В нескольких регионах России пациентам с онкологией отказываются компенсировать расходы на проезд до места лечения и обратно. Об этом рассказали пациенты.
«В 2025 году минимум в пяти регионах — Мурманской и Иркутской областях, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Башкирии пациентам с онкологическими заболеваниям отказывали компенсировать стоимость оплаты проезда до места лечения и обратно», — передает газета «Известия» со ссылкой на пациентов. Уточняется, что отказы вызваны нехваткой средств в субъектах страны на компенсации проезда.
В ряде случаев после вмешательства прокуратуры в регионах онкобольным выплачивают компенсации. Однако жалобы продолжают поступать, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в России регулярно разрабатываются новые методы лечения, тактики и препараты. Онкологи научились выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, что позволяет в большинстве случаев вылечить болезнь.
