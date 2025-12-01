Нилов: в конце года пенсионеры получат проиндексированную пенсию

Пенсии выплатят в конце декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат уже проиндексированную пенсию за январь с повышением на 7,6%. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, решение распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров по всей стране.

«Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — сказал Нилов РИА Новости. Он уточнил, что при формировании федерального бюджета на 2025 год был заложен индекс повышения пенсий в размере 7,6%, и именно этот показатель будет применен при индексации январских выплат.

Депутат пояснил, что график доставки пенсий традиционно сдвигается из ‑за новогодних праздников. Часть пенсионеров получает деньги не в один день, а по установленному графику, и тем, чьи даты приходятся на первые числа месяца, выплаты перечисляют заранее. В начале января 2026 года действуют праздничные дни, поэтому январская пенсия таким гражданам поступит уже в конце декабря 2025 года и сразу с учетом повышения.

