Нилов: в конце года пенсионеры получат проиндексированную пенсию
Пенсии выплатят в конце декабря
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат уже проиндексированную пенсию за январь с повышением на 7,6%. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, решение распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров по всей стране.
«Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — сказал Нилов РИА Новости. Он уточнил, что при формировании федерального бюджета на 2025 год был заложен индекс повышения пенсий в размере 7,6%, и именно этот показатель будет применен при индексации январских выплат.
Депутат пояснил, что график доставки пенсий традиционно сдвигается из ‑за новогодних праздников. Часть пенсионеров получает деньги не в один день, а по установленному графику, и тем, чьи даты приходятся на первые числа месяца, выплаты перечисляют заранее. В начале января 2026 года действуют праздничные дни, поэтому январская пенсия таким гражданам поступит уже в конце декабря 2025 года и сразу с учетом повышения.
Нилов также отметил, что в 2026 году индексация пенсий планируется с 1 января, а не с 1 февраля, как это происходило в отдельные годы ранее. Он подчеркнул, что соответствующие параметры уже заложены в бюджет и должны обеспечить своевременное применение повышающего коэффициента к пенсионным выплатам.
