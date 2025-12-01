Россияне рискуют потерять подаренную квартиру в течение трех лет

Юрист советует проверять внимательно документы на недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подаренную квартиру в России могут оспорить и спустя три года после сделки, вопреки распространенному мнению. Об этом рассказал старший партнер, генеральный директор юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин, пояснив, что в ряде случаев спор о праве собственности возможен до десяти лет с момента возникновения проблемы.

«Распространенное мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок, для ничтожных — трехлетний, но отсчет зависит от момента, когда лицо узнало о нарушении, и в отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет», — разъяснил Терехин агентству «Прайм».

Он уточнил, что спорить с дарением могут не только стороны договора, но и иные заинтересованные лица. В группе риска оказываются сделки, где у дарителя есть наследники, супруг(а) или кредиторы, которые считают, что их права нарушены выводом имущества из собственности. Поводом для иска могут стать недееспособность дарителя на момент подписания договора, мнимая сделка ради сокрытия имущества от взыскания или оформление дарения как прикрытие фактической продажи.

Терехин отметил, что вероятность оспаривания действительно выше в первые годы после заключения договора, когда участники сделки и их окружение активнее защищают свои интересы. Однако по истечении трех лет риск не исчезает, если сохраняется возможность уложиться в общий предельный срок и доказать момент, когда сторона узнала о нарушении.