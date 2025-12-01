На комете 3I/ATLAS обнаружили извержения криовулканов

Ледяные вулканы на комете 3I/ATLAS образуются в ходе химической реакции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поверхность межзвездной кометы 3I/ATLAS может быть покрыта извергающимися «ледяными вулканами». Об этом сообщают в научном журнале Livescience.

«Новые наблюдения показывают, что комета 3I/ATLAS может быть покрыта извергающимися „ледяными вулканами“. Это означает, что объект похож на ледяные транснептуновые объекты. Несмотря на происхождение из другой солнечной системы, комета имеет удивительно много общего с объектами нашего космического окружения», — пишут журналисты Livescience.

Исследователи полагают, что криовулканизм обусловлен коррозией первозданного материала, находящегося внутри кометы. По мере нагревания объекта солнечными лучами в недрах кометы возникла химическая реакция между углекислым газом и металлическим нутром из железа и никеля.

Продолжение после рекламы