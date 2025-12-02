В Курчатовском районе Челябинска 11 гектаров отдадут под КРТ

Новый участок под застройку выделили в Челябинске Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска еще один участок площадью свыше 11 гектаров отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Об этом говорится в документе, который утвердил глава города Алексей Лошкин.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах ул. Жилой, пр. Победы, ул. Молдавской с учетом несмежных территорий по пр. Победы (от ул. Молдавской до ул. 40-летия Победы, от ул. 40-летия Победы до ул. Чичерина). Общая площадь — 11,59 га», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии Челябинска.