Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа готовится к войне с Россией в 2030 году

Европейские государства ведут подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией, который, по оценкам, может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство MTI.

По его утверждению, в стратегических документах Европейского союза предусмотрено, что к 2029 году страны ЕС должны достичь полной военной готовности. Министр подчеркнул, что в последующий период ключевым станет вопрос о том, удастся ли избежать полного разрушения европейского континента.

Обращаясь к избирателям, Сийярто призвал их принять участие в парламентских выборах, запланированных на следующий год, и «не допустить, чтобы мы сами, наши дети и внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века».

