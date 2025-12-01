Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа готовится к войне с Россией в 2030 году
ЕС работает над подготовкой к масштабной войне
Европейские государства ведут подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией, который, по оценкам, может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство MTI.
По его утверждению, в стратегических документах Европейского союза предусмотрено, что к 2029 году страны ЕС должны достичь полной военной готовности. Министр подчеркнул, что в последующий период ключевым станет вопрос о том, удастся ли избежать полного разрушения европейского континента.
Обращаясь к избирателям, Сийярто призвал их принять участие в парламентских выборах, запланированных на следующий год, и «не допустить, чтобы мы сами, наши дети и внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века».
Президент России Владимир Путин предупредил ранее главу Белого дома Дональда Трампа о недопустимости шагов, которые могут привести к началу третьей мировой войны. Выступая 22 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, он заявил, что Москва готова и после истечения срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 5 февраля 2026 года сохранять предусмотренные им ограничения — при условии, что аналогичных обязательств будут придерживаться и Соединенные Штаты. Как отметили опрошенные URA.RU эксперты, подобная позиция демонстрирует готовность России к любому развитию ситуации на фоне западных провокаций и конфликта на Украине, но при этом оставляет Трампу возможность проявить прагматизм и пойти на встречные шаги, в том числе на потенциальной следующей встрече лидеров в Москве.
