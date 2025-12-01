Еще в двух авиагаванях ограничили работу
Аэропорты Магаса и Нальчика приостановили прием и отправку рейсов
02 декабря 2025 в 04:48
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Еще в двух авиагаванях России ввели ограничения на работу рейсов за последние полчаса. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты МАГАС, НАЛЬЧИК. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко.
