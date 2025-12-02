На Ямал надвигается шквалистый ветер и сильная метель

Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямал столкнется с неблагоприятными погодными условиями 2 декабря: синоптики прогнозируют шквалистый ветер, метель и гололед. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 7-12 м/с. В большинстве районов округа порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства.