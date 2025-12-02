Логотип РИА URA.RU
На Ямал надвигается шквалистый ветер и сильная метель

02 декабря 2025 в 05:04
Порывы ветра будут достигать 20 м/с

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямал столкнется с неблагоприятными погодными условиями 2 декабря: синоптики прогнозируют шквалистый ветер, метель и гололед. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 7-12 м/с. В большинстве районов округа порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия представляют опасность для людей на улице из-за возможного обрушения конструкций, падения деревьев и срыва рекламных щитов. Водителям особенно рекомендовано соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

