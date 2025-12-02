Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Дикарь набросился на тагильчан с резаком. Видео

В Нижнем Тагиле мужчина попытался напасть на женщину с ребенком
02 декабря 2025 в 05:37
Мужчина попытался проломить лобовое стекло авто

Мужчина попытался проломить лобовое стекло авто

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ранним утром 1 декабря неизвестный напал на женщину с ребенком, которые ехали на машине. У мужчины в руках был резак, он пытался пробить им лобовое окно. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

«На улице Кушвинской, на участке дороги между объектами „Башнефть“ и „Строительный двор“, был замечен мужчина с девиантным поведением. Ни с того ни с сего мужчина, вооруженный, набросился на машину, вследствие чего ТС были причинены повреждения. В это время моя мама осуществляла доставку моей дочери (внучки) на железнодорожный вокзал», — передает слова мамы ребенка telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Женщина отправилась писать заявление на нападавшего. Как оказалось, полиция уже поймала дебошира. Каковы были мотивы мужчины, неизвестно.

telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

