В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ранним утром 1 декабря неизвестный напал на женщину с ребенком, которые ехали на машине. У мужчины в руках был резак, он пытался пробить им лобовое окно. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

«На улице Кушвинской, на участке дороги между объектами „Башнефть“ и „Строительный двор“, был замечен мужчина с девиантным поведением. Ни с того ни с сего мужчина, вооруженный, набросился на машину, вследствие чего ТС были причинены повреждения. В это время моя мама осуществляла доставку моей дочери (внучки) на железнодорожный вокзал», — передает слова мамы ребенка telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».