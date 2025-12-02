В России с 1 января появится новый вид соцконтракта

О новом типе соцконтракта просили сами участники СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдельный вид социального контракта специально для демобилизованных участников спецоперации появится в России с 1 января 2026 года. Он позволит получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, уточнив, что новый механизм будет действовать по всей стране и оформляться через органы соцзащиты.

«Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта», — сказала Полуянова в беседе с РИА Новости. По ее словам, заключить такой контракт можно будет для ведения предпринимательской деятельности и без учета уровня среднедушевого дохода семьи.

Депутат добавила, что деньги можно направить и на обучение или повышение квалификации. Ценность нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки, подчеркнула парламентарий.

Полуянова напомнила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и государством, в рамках которого человеку с низким доходом предоставляют деньги и индивидуальную программу социальной адаптации. Сейчас по соцконтракту можно получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, до 200 тысяч рублей — на развитие личного подсобного хозяйства, до 30 тысяч рублей — на поиск работы или профессиональное обучение.