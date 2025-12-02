NI: Германия оказалась «выпотрошена» санкциями против России
Промышленность в ФРГ была ослаблена антироссийскими санкциями
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Экономика Германии была ослаблена антироссийскими санкциями. Промышленность ФРГ не может стабильно развиваться без поставок энергоносителей из РФ. Об этом сообщают источники.
«Действия НАТО против России на Украине ослабили европейский экономический проект. Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода „Северный поток 2“, который подпитывал промышленную мощь Берлина», — передает The National Interest со ссылкой на источники.
Введение эмбарго на российскую нефть грозит обернуться новыми неприятностями для Германии. Восточной части страны уже предрекают экономический спад, передает «Царьград».
